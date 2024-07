Die Sartorius vz-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang auf 239,50 EUR, was einem Minus von 0,3 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial für den Laborausrüster. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 299,33 EUR, was einen möglichen Anstieg von über 25 Prozent bedeutet.

Dividendenaussichten und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 0,853 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,740 EUR) darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten jedoch einen Gewinnrückgang auf 0,54 EUR je Aktie, verglichen mit 1,36 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um 9,26 Prozent auf 819,60 Millionen EUR. Trotz dieser Entwicklung prognostizieren Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 4,80 EUR je Aktie, was auf eine mögliche Erholung hindeutet.

Sartorius Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...