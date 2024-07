Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Kursrückgang im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte die Aktie bei 43,47 EUR, fiel jedoch im Tagesverlauf auf bis zu 43,10 EUR. Gegen Mittag stabilisierte sich der Kurs bei 43,35 EUR, was einem Minus von 0,3 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie noch 4,18 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 41,60 EUR, das am 17. Juni 2024 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch von 54,94 EUR vom 26. Juli 2023 ist allerdings noch in weiter Ferne.

Stabile Dividendenprognose und Analystenschätzungen

Für Anleger gibt es jedoch auch positive Signale: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr bleibt mit 2,56 EUR je Aktie stabil. Analysten sehen zudem weiteres Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67 EUR an. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 16,86 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 13. August 2024 veröffentlicht und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

