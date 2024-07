Preis in Höhe von 5,9 Millionen US-Dollar zieht Einreichungen aus 156 Ländern an

Hohe Anzahl von Beiträgen nutzt fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain, um drängende Nachhaltigkeitsherausforderungen anzugehen

Seit 2008 hat der Preis das Leben von mehr als 384 Millionen Menschen verändert

Der Zayed Sustainability Prize, die wegweisende globale Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Humanität der Vereinigten Arabischen Emirate, hat die Einreichungen für den Preisverleihungszyklus 2025 offiziell abgeschlossen. Insgesamt gingen 5.980 Bewerbungen in den sechs Preiskategorien Health (Gesundheit), Food (Nahrungsmittel), Energy (Energie), Water (Wasser), Climate Action (Klimaschutz) und Global High Schools (Globale höhere Schulen) aus 156 Ländern ein.

Die Zayed Sustainability Prize Gewinner werden bei der Preisverleihung bekannt gegeben, die am 14. Januar 2025 im Rahmen der Abu Dhabi Sustainability Week stattfinden wird.

Der diesjährige Preis verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Einreichungen um 15 gegenüber dem Vorjahr von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), gemeinnützigen Organisationen und höheren Schulen. Eine genaue Analyse der Beiträge zeigt einen vorherrschenden Trend über alle Kategorien hinweg: Eine beträchtliche Anzahl von Lösungen wird für künstliche Intelligenz (KI), Big Data, Blockchain, 3D-Druck und biotechnologische Anwendungen genutzt, was die Bedeutung technologischer Innovationen veranschaulicht, die den Fortschritt in Richtung Nachhaltigkeit vorantreiben.

Seine Eminenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Spitzentechnologie der Vereinigen Arabischen Emirate, Director General des Zayed Sustainability Prize und COP28 President, erläuterte: "Seit den letzten 16 Jahren hat der Zayed Sustainability Prize innovative Lösungen gefördert, die drängende globale Herausforderungen in Angriff nehmen und spürbare Auswirkungen auf die Gemeinschaften rund um den Globus haben. Inspiriert durch das Engagement von Scheich Zayed für Humanität und Menschenorientierung, einschließlich nachhaltiger Entwicklung, hat der Preis das Leben von mehr als 384 Millionen Menschen verändert."

"Wir sind über die Rekordzahl an Bewerbungen sehr erfreut, die wir von allen Kontinenten erhalten haben. Diese überwältigende Resonanz, insbesondere von jungen Menschen und von Organisationen im globalen Süden, bestärkt unsere Überzeugung, dass Innovationen Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz gepaart mit gemeinschaftsorientierten Ansätzen nutzen, die der Schlüssel für einen wirksamen Umgang mit dem Klima sind und um den sozialen und ökologischen Fortschritt voranzutreiben", ergänzte er.

Die diesjährigen Beiträge waren vielfältiger denn je und hoben die Auswirkungen des globalen Klimawandels auf die Nationen rund um den Globus hervor. Die Mehrzahl der Einreichungen kam aus Schwellenländern, was verdeutlicht, dass sich die Länder schnell entwickeln, die an vorderster Front stehen, wenn es darum geht, lokale, innovative Lösungen voranzutreiben, um die Nachhaltigkeitslücke zu schließen.

Zu den Top-Beitragsländern gehörten Brasilien, Indien, Kenia, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Vereinigten Staaten. In diesem Jahr akzeptierte der Preis Einreichungen in mehreren Sprachen, darunter Arabisch, Englisch, Französisch, Mandarin, Portugiesisch, Russisch und Spanisch, was der Förderung der Inklusion und der Sicherstellung einer breiteren Beteiligung diente und die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven aus verschiedenen Regionen und Kulturen ermöglichte.

Die Kategorien Food (1.255) und Climate Action (1.532) zogen die meisten Einsendungen an, gefolgt von Health (997), Global High Schools (906), Energy (669) und Water (621).

In der Kategorie Food, die doppelt so viele Einsendungen im Vergleich zum letzten Jahr erhielt, spiegeln die Einträge die Herausforderungen in Zusammenhang mit nachhaltiger Lebensmittelproduktion durch Innovationen wie Agrartechnik (Agtech) für resiliente Ernährungssysteme wider.

Einreichungen im Hinblick auf Entwaldung und steigende Kohlenstoffemissionen dominierten in der Kategorie Climate Action mit Organisationen, die um Bodensanierung, die Verbesserung der Artenvielfalt und eine nachhaltige Ressourcennutzung bemüht sind, die der Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit dienen.

KMU und gemeinnützige Organisationen im Gesundheitssektor legen ihren Schwerpunkt vor allem auf die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und Krankheitsprävention durch Lösungen, die innovative Technologien, Community-gesteuerte Programme und Partnerschaften zur Überbrückung von Lücken im Sanitätswesen, insbesondere in unterversorgten Regionen nutzen.

In der Kategorie Energy erhielt der Preis zahlreiche Einreichungen von Organisationen, die sich dem Ausbau des nachhaltigen Energiezugangs in gefährdeten Gemeinschaften widmen. Beiträge zu neuen Technologien wie Wasserstoff-Brennstoffsysteme, Energiespeicherlösungen und Elektromobilität, die alle von entscheidender Bedeutung für die globale Energiewende sind, haben darüber hinaus deutlich zugenommen.

In der Kategorie Water konzentrieren sich viele Beiträge auf die Verbesserung der Zugänglichkeit von Wasser durch innovative Lösungen, bei denen der Wasserschutz, fortschrittliche Recyclingtechnologien, Filtrationsprozesse und umfassende Aufbereitungssysteme im Vordergrund stehen, um saubere Wasserressourcen für alle sicherzustellen.

Die Anzahl der Einreichungen von höheren Schulen hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, was einen deutlichen Anstieg im Jugendengagement und in Bezug auf das Engagement für nachhaltige Praktiken signalisiert. In der Kategorie Global High Schools umfassten die Beiträge nachhaltige Lebensmittelproduktionsmethoden, wie etwa Hydroponik und Aquaponik, effektives Recycling und Abfallmanagementstrategien, die Nutzung von Bioenergie und die Schaffung von Bioprodukten.

Nach Abschluss der Einreichungen tritt der Preis nun in die Bewertungsphase ein. Alle Einsendungen werden von einem unabhängigen Forschungs- und Analyseberatungsunternehmen in die engere Auswahl genommen. Das Auswahlkomitee bestehend aus weltweit renommierten Branchenexperten wird anschließend die qualifizierten Einsendungen bewerten und die Kandidaten in die engere Auswahl nehmen. Die dritte und letzte Stufe des Bewertungsprozesses verkörpert die Jury, die im Oktober zusammentreten wird, um einstimmig die Gewinner in jeder Kategorie zu wählen.

Seit seiner Einführung im Jahr 2008 hat der mit 5,9 Millionen US-Dollar dotierte Preis das Leben von über 384 Millionen Menschen auf der ganzen Welt verändert. Seine globale Wirkung nimmt weiter zu, da er dazu beiträgt, die nachhaltige Entwicklung und den humanitären Fortschritt zu beschleunigen. Jeder Gewinner in den Kategorien Health, Food, Energy, Water und Climate Action erhält 1 Million US-Dollar, um den Umfang und Rahmen ihrer Nachhaltigkeitslösung(en) zu erweitern, wobei die Kategorie Global High Schools sechs Gewinner hat, die sechs Weltregionen repräsentieren, für die jeder Gewinner bis zu 150.000 US-Dollar erhält.

Der Zayed Sustainability Prize ist der wegweisende Preis der Vereinigten Arabischen Emirate für innovative Lösungen für globale Herausforderungen.

Als eine Hommage an das Erbe und die Vision des Gründervaters der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, zielt der Preis darauf ab, nachhaltige Entwicklungen weltweit zu fördern.

Jedes Jahr in den Kategorien Health, Food, Energy, Water, Climate Action und Global High Schools belohnt der Preis Organisationen und höhere Schulen für ihre bahnbrechenden Lösungen für die dringendsten Bedürfnisse unseres Planeten.

Durch seine 117 Gewinner in 16 Jahren hat sich der Preis positiv auf das Leben von über 384 Millionen Menschen auf der ganzen Welt ausgewirkt, indem er Innovatoren dazu inspiriert, ihre Wirkung zu verstärken und eine nachhaltige Zukunft für alle zu gestalten.

