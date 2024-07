Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigt sich nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen in einer leichten Aufwärtsbewegung. Am Berichtstag verzeichnete das Wertpapier im XETRA-Handel zunächst moderate Schwankungen, konnte sich jedoch im Tagesverlauf stabilisieren. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 7,07 Euro, was einer leichten Erholung gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 4,88 Euro, das Ende Oktober 2023 erreicht wurde.

Analysts blicken optimistisch in die Zukunft

Die Quartalsergebnisse des Medienkonzerns überraschten positiv. Mit einem Umsatzplus von 6,25 Prozent auf 867 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einem Gewinn je Aktie von 0,01 Euro konnte ProSiebenSat1 die Erwartungen übertreffen. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,04 Euro je Aktie. Zudem erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,24 Euro, was für Anleger ein positives Signal darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 7,87 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet.

