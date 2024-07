EnChroma-Brillen erlauben es farbenblinden Besuchern, die Mosaiken von Ravenna zum ersten Mal mit einer verbesserten Farbwahrnehmung zu betrachten

Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, EnChroma, Hersteller von Linsen für farbenblinde Menschen, Francesca Carlone, nachhaltige Designerin und Gründerin des Projekts, Fondazione Paolina Brugnatelli und ITRIA haben heute eine Initiative angekündigt, die farbenblinden Besuchern ein besseres Erlebnis bieten soll. Ab dem 19. Juli 2024 können Besucher mit dieser Sehbehinderung während ihres Besuchs spezielle Brillen ausleihen, mit denen sie zum ersten Mal die Erfahrung machen können, helle und leuchtende Farbmosaiken zu sehen. Das Projekt namens ColoRaMi Color Mosaics (Farbmosaike) wird am 19. Juli in der Basilika Sant'Apollinare Nuovo im Rahmen des Programms Ravenna Mosaici FOR ALL vorgestellt.

Basilica di San Vitale: Agnus Dei. Normal colour vision and colour blind view (Graphic: Business Wire)

Männer (8 %) häufiger betroffen sind als Frauen (0,5 %). Weltweit gibt es schätzungsweise 350 Millionen farbenblinde Menschen. Während Menschen mit einer normalen Farbwahrnehmung über eine Million Farbschattierungen unterscheiden können, sind es bei Menschen mit einer Farbfehlsichtigkeit nur 10 %. Farben können daher blass oder sogar nicht unterscheidbar wahrgenommen werden. Mit EnChroma-Linsen können Menschen mit Deuteranomalie und Protanomalie eine wesentlich größere Bandbreite an Farben wahrnehmen.

Das künstlerische und kulturelle Erbe wird auch durch eine Verbesserung des Zugangs zu ihm, der Sicherheit und der Inklusion aufgewertet. Dank ColoRaMi werden die Mosaike von Ravenna die ersten Mosaike der Welt sein, die auch für farbenblinde Menschen erlebbar werden. Ab Freitag, den 19. Juli, werden an folgenden Orten kostenlos EnChroma-Brillen ausgegeben: Basilika Sant'Apollinare Nuovo, Mausoleum der Galla Placidia, Basilika San Vitale, Baptisterium Neoniano, Erzbischöfliches Museum und Sant'Andrea-Kapelle. So können Besucher die Mosaiken zum ersten Mal in ihrer ganzen chromatischen Komplexität sehen.

Bei der Eröffnungsveranstaltung am 19. Juli um 15:00 Uhr wird es eine "Live-Enthüllung" geben, bei der einige farbenblinde Teilnehmer über die täglichen Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer Farbenblindheit und den Unterschied berichten werden, den EnChroma-Linsen bei der Wahrnehmung der vielfarbigen Nuancen der Mosaiken ausmachen.

INFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNG:

Wann: Freitag, 19. Juli, um 15:00 Uhr

Wo: Basilika Sant'Apollinare Nuovo

Was ist eine Live-Enthüllung:

Im Rahmen einer "Live-Enthüllung" können Freiwillige die EnChroma-Brille zum ersten Mal testen und ihre Erfahrungen teilen. Die Freiwilligen können ihre maßgefertigte Brille am Ende des Tages behalten.

Über EnChroma-Brillen:

EnChroma-Brillen sind das Ergebnis von zwei NIH-Forschungsstipendien und klinischen Studien, die an der UC Berkeley und der UC Davis in den USA durchgeführt wurden. 2016 wurden die EnChroma-Brillen von der US-amerikanischen Small Business Administration mit dem Tibbetts Award für ihre innovative, technologiegetriebene Wirkung auf die individuelle Erfahrung ausgezeichnet. EnChroma-Brillen nutzen spezielle optische Filter, die Menschen mit eingeschränkter Farbwahrnehmung (Protanomalie und Deuteranomalie) dabei helfen, eine größere Bandbreite an Farben als bisher zu sehen, und diese als genauer, heller und schärfer wahrzunehmen. Achtung: EnChroma-Brillen können Farbenblindheit nicht heilen und funktionieren bei 9 von 10 farbenblinden Trägern.

