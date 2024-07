© Foto: Unsplash



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 00:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q2-Umsatz 06:30 Uhr, Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen 07:30 Uhr, Schweiz: Richemont, Q1-Umsatz 11:55 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q2-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 13:30 Uhr, USA: State Street, Q2-Zahlen 17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q2-Umsatz 19:00 Uhr, Österreich: Telekom Austria, Q2-Zahlen Deutschland: Bastei Lübbe, Jahrespressekonferenz, Köln Tipp aus der …