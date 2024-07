MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Lage in den USA:

"Der Parteitag der Republikaner in Milwaukee könnte eine vorgezogene Krönungsmesse werden. Nicht für nur für den Kandidaten Donald Trump, sondern für den nächsten US-Präsidenten gleich mit. Nach der Prozess-Kaskade gegen Trump und in einem immer vergifteteren Klima zwischen dem demokratischen und republikanischen Lager kann der selbsterklärte Amerika-Retter nun für seine Millionen Anhänger zum Messias aufsteigen. Die Deutung des Attentats gleitet bei diesen jetzt schon ins Mystische ab: Muss nicht von Gott gesandt sein, wer einem Schuss widersteht und Sekunden später die Kampfesfaust reckt? Viel mehr geht nicht im gläubigen Amerika. Das wird auch Teile der potenziell übrigen Wählerschaft in den USA bewegen. Die Personalnot der Demokraten dürfte ein Übriges tun.

Trump könnte schon lange vor Öffnung des ersten Wahllokals gewonnen haben. Er muss es nur geschickt genug anstellen. Genau das aber ist sein Schwachpunkt."