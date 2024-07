Essen (ots) -- Franchisekonzept bietet Freiheit und Sicherheit für Existenzgründer- Betreuungs- und Pflegewirtschaft als rasant wachsende Branche besonders geeignetInsgesamt 568.000 Existenzgründerinnen und -gründer haben im Jahr 2023 den Schritt in die unternehmerische Freiheit gewagt. Das belegen aktuell veröffentlichte Zahlen des KfW-Gründungsmonitors 2024."Häufig scheuen gründungsbereite Menschen den Sprung in die Selbständigkeit, weil es am schlagkräftigen Businessplan, einer Kreditzusage oder der Begleitung in der Gründungsphase fehlt", beschreibt Jörn Ahrens, Leiter Expansion der Essener Promedica Gruppe, die Herausforderungen für viele. "Gerade für diese potenziellen Gründerinnen und Gründer ist das Prüfen eines Partner- oder Franchisekonzepts empfehlenswert, weil hierin viele hilfreiche Gründungsfaktoren bereits gegeben sind". Dies lohne sich besonders bei einer rasant wachsenden Zukunftsbranche wie die der Betreuungs- und Pflegewirtschaft. "Entlastende Seniorendienstleistungen sind angesichts der angespannten Fachkräftesituation in der Altenpflege besonders stark nachgefragt. Und der Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter kräftig anwachsen " ist sich Ahrens sicher.Höchster Anstieg der Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit seit 1995Mehr als 5,6 Millionen hilfebedürftige Menschen sind derzeit in Deutschland auf Pflege- und Betreuungsleistungen angewiesen. Der Zuwachs in 2023, mit insgesamt 360.000 Menschen, ist der zahlenmäßig stärkste Anstieg seit Gründung der Pflegeversicherung vor fast 30 Jahren. Branchenschätzungen zufolge wird der Anteil betreuungs- und pflegebedürftiger Senioren in den kommenden zehn Jahren um 50 Prozent zunehmen.Von den über 90-Jährigen sind schon heute 70 Prozent der Männer und 87 Prozent der Frauen hilfe- und betreuungsbedürftig."Für Menschen, die eine Verbindung von unternehmerischem Denken und Handeln für Andere suchen, ist das Konzept von Promedica - Franchise mit Herz im Wachstumsmarkt - somit eine ideale Kombination", sagt Ahrens.Sicherheit, Begleitung und viele Vorteile für einen NeuanfangSo ging es auch der 32-jährigen Silvy Segger aus Regensburg. "Als Mutter von Zwillingen ist es mir bei der Existenzgründung sehr wichtig gewesen, Eigenständigkeit für meine Familienzeit ebenso zu haben wie eine Begleitung, die mir besonders den Anfang erleichtert. Deswegen habe ich mich vor einem Jahr für das Franchisekonzept der Promedica Gruppe entschieden. Immer einen Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Belange an meiner Seite zu wissen, gibt mir ein sicheres Gefühl".Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten also, die sich besonders in den ersten Jahren der Selbständigkeit auszahlt. "Und der Umgang mit alten Menschen, den Angehörigen und unseren Betreuungskräften bereitet mit täglich Freude. Es ist eine unternehmerische Aufgabe mit Sinn", unterstreicht Segger und ist zufrieden.Als Franchisegeber bietet die Promedica Gruppe Existenzgründern viele Vorteile von der Gründungs- über die Rechtsberatung, der Finanzierung, dem Gebietsschutz, bis hin zur intensiven Begleitung und den gemeinsamen Marketingaktivitäten.Jörn Ahrens skizziert das Franchisemodell der Promedica Gruppe: "Die Freiheit als Unternehmer genießen und gleichzeitig die Möglichkeit von absichernden Leitplanken nutzen können".Über die Promedica24 Gruppe:Als europäischer Marktführer in der Betreuung hilfebedürftiger Menschen in häuslicher Gemeinschaft erbringt die Promedica24 Gruppe mit über 5.800 Alltagsbetreuenden alle Leistungen aus einer Hand: von der Personalgewinnung in den eigenen Regionalbüros in Polen, Bulgarien und Rumänien über die Sprachausbildung und Schulungsmaßnahmen der Promedica24 Akademie, die Planung der Einsätze, die Anreise mit der firmeneigenen Busflotte bis hin zu einer intensiven persönlichen Betreuung vor Ort. Als Komplettanbieter erfüllt die Promedica24 Gruppe alle erforderlichen Aufgaben zur häuslichen Betreuung von Seniorinnen und Senioren, um den Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und pflegende Angehörigezu entlasten. Mehr als 56.600 Familien aus Deutschland nutzten seit 2005 die Vorteile der häuslichen Rundum-Betreuung. Die Betreuungsleistungen sind durch umfassende Qualitätsstandards sorgfältig abgesichert. Flächendeckend sorgen regionale Partner für den reibungslosen Ablauf. Die Promedica24 Gruppe garantiert hundertprozentige Rechtssicherheit, feste Arbeitsverhältnisse, die uneingeschränkte Legalität der Beschäftigung sowie die Einhaltung sozialrechtlicher Standards.www.promedica24.dePressekontakt:Steffen Ritterfokus > p Die Kommunikationsagentur für die PflegewirtschaftFriedrichstraße 6810117 Berlin-MitteM +49 160 15 31 796ritter@fokus-p.dewww.fokus-p.deOriginal-Content von: PROMEDICA PLUS Franchise GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117757/5823792