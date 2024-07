Einzigartiges Beratungsunternehmen kombiniert Shareholder Services, Governance Nachhaltigkeit und Strategische Kommunikation

Sodali Co (die "Firma"), ehemals Morrow Sodali, ein führendes globales Beratungsunternehmen, ist stolz darauf, die Einführung seiner neuen Marke bekannt zu geben, die seine Marktpräsenz nach der schnellen internationalen Expansion der Firma durch eine Reihe erfolgreicher Übernahmen neu definiert.

Die neue Identität trägt der 50-jährigen Geschichte der Firma Rechnung und vereint die überzeugende Kombination von Unternehmen, die in den letzten Jahren erworben wurden, darunter GPS, Di Costa Partners, Nestor Advisors, Gryphon Advisors, Citadel Magnus, FrameworkESG, HXE Partners, Powerscourt, Domestique und Designate. Sodali Co wird von seinem Mehrheitseigentümer, TPG Growth, der Mittelstands- und Wachstumskapitalplattform von TPG, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, stark unterstützt.

Sodali Co hat mit einem Team von mehr als 450 Mitarbeitern, die über 2.000 Kunden betreuen, eine beeindruckende globale Präsenz aufgebaut. Sodali Co wird regelmäßig als der weltweit führende Berater in Aktivisten- und Fusionssituationen eingestuft. Die drei sich ergänzenden Praxisbereiche Shareholder Services, Governance Nachhaltigkeit und Strategische Kommunikation sind jeweils auf bestimmte Bereiche spezialisiert:

Shareholder Services umfasst Proxy Solicitation Services, Kapitalmarktinformationen, M&A-Beratung, Fondslösungen und globale Lösungen für Schuldner und Anleihegläubiger

Governance Nachhaltigkeit umfasst Corporate Governance, Vorstandservices, Nachhaltigkeitsberatung und Klimaberatung

Strategische Kommunikation deckt die Bereiche Unternehmenskommunikation, Krisen- und Sondersituationen, Finanz- und Transaktionskommunikation, Investorenbeziehungen, Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen, Forschung sowie Marke und Design ab.

Der neue Name leitet sich von dem lateinischen Wort "Sodalis" ab, was so viel wie "Gefährte" bedeutet, und entspricht der Rolle der Firma als vertrauenswürdiger Berater, der Kunden dabei hilft, Stakeholder-Kapital aufzubauen, indem er die komplexe Dynamik der Interessen von Aktionären und anderen Stakeholdern navigiert.

"Indem wir unser vielfältiges Fachwissen unter einem Dach vereinen, sind wir besser in der Lage, die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu unterstützen", sagte Alvise Recchi, globaler CEO. "Kein anderes Unternehmen kombiniert integrierte und spezialisierte Fachkenntnisse in den Bereichen Aktionärsdienstleistungen, Governance und Nachhaltigkeit sowie Strategische Kommunikation auf die gleiche Weise wie Sodali Co."

"Dies ist nicht nur ein Rebranding. Es steht für unser Engagement, ein Beratungsunternehmen von Weltklasse aufzubauen", sagte Recchi. "Wir setzen uns unermüdlich für unsere Kunden ein und unterstützen sie dabei, sich in einer zunehmend volatilen, unsicheren, komplexen und unklaren Welt anzupassen und zu gedeihen."

Die Marke Sodali Co wird ab sofort weltweit eingesetzt.

ÜBER SODALI CO

Sodali Co berät Unternehmen weltweit bei der Steuerung der komplexen Dynamik von Aktionärs- und Stakeholder-Interessen. Sodali Co unterstützt Führungskräfte dabei, Probleme zu antizipieren, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen und effektiver zu kommunizieren, um die Abstimmung zu fördern und die Leistung zu steigern.

Mit Hauptsitzen in New York, London und Sydney und Niederlassungen in den wichtigsten Kapitalmärkten betreut Sodali Co über 2.000 Firmenkunden in 70 Ländern in den drei Bereichen Shareholder Services, Governance Nachhaltigkeit und Strategische Kommunikation. Zu den Kunden gehören neben börsennotierten und privaten Unternehmen auch Finanzinstitute, Investmentfonds, ETFs, Börsen und Mitgliedsverbände.

Für weitere Informationen über Sodali Co besuchen Sie bitte www.sodali.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240715303076/de/

Contacts:

Presse:

Haley Wright

Globale Leiterin für Marketing und Kommunikation

haley.wright@sodali.com

1 202 590 0187