Steht die Aktie von Aixtron vor dem nächsten Kurssprung? Der Schock der Gewinnwarnung wurde mit einem Anstieg von über 10 % verdaut. Gleich drei Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Reif für eine neue Rally ist auch Desert Gold. Nachdem sie sich zum Jahresbeginn in kurzer Zeit mehr als verdoppelt hat, konsolidierte sie anschließend wie im Bilderbuch. Folgt in Kürze der Sprung auf ein neues Jahreshoch? Teuer ist das Unternehmen jedenfalls nicht und Experten halten einen Goldpreis von 3.000 USD für möglich. Außerdem stehen wichtige Bohrergebnisse an. Bei Tui läuft es operativ derzeit rund. Das Geschäft in der Sommersaison brummt und die Pleite des Wettbewerbers sorgt für zusätzlichen Schwung. Dennoch tendiert die Aktie seitwärts. Kann der Kauf einer Insel der Trigger sein?

