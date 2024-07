Ethereum News: Experte sieht 160 % Kurspotenzial!

Die Stärke setzt sich fort. Gewinnmitnahmen bleiben weitgehend aus und Ethereum notiert in den letzten 24 Stunden erneut rund 4 Prozent im Plus. Damit summieren sich die Kursgewinne in der vergangenen Woche auf 13 Prozent. Die Rallye geht weiter, Ethereum erreicht aktuell 3.500 US-Dollar. Doch ist es zu spät für einen Einstieg? Noch lange nicht, wenn es nach führenden Experten geht. Diese sehen den Startschuss für den Ethereum-Bullenmarkt:

Ethereum Prognose: Steigt ETH jetzt um 160 %?

The Altcoin market capitalization for crypto finished its correction two weeks ago.



The second half of the year is going to be up-only.



Likely we'll see 5-10x runs on altcoins and ETH to $6,000-8,000. pic.twitter.com/eM3KS7Jwai - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 15, 2024

Der Analyst wird nun bullisch, da die Marktkapitalisierung für Altcoins ihre Korrektur vor zwei Wochen abgeschlossen hat. Dieser sieht nun großes Potenzial für eine Rallye im zweiten Halbjahr und erwartet, dass Altcoins um das 5- bis 10-fache steigen könnten. Für Ethereum prognostiziert er ein Kursziel von 6.000 bis 8.000 US-Dollar. Dies entspricht einem Kurspotenzial von rund 160 Prozent.

Der Analyst glaubt, dass das zweite Halbjahr ausschließlich aufwärts gehen wird. Hier verweist er auf eine starke Marktstimmung und eine steigende Akzeptanz von Kryptowährungen. Die Bodenbildung scheint vollendet, viel Potenzial für Altcoins im H2 2024.

Ethereum Alternative: ERC-20-Token mit 100x Potenzial

In einem bullischen Ethereum-Markt steigt die allgemeine Risikobereitschaft, sodass dann regelmäßig noch mehr Kapital in Altcoins fließt. Anleger investieren auch vermehrt in neue Coins und Krypto-Presales, da sie auf hohe Renditen hoffen. Diese erhöhte Nachfrage kann den gesamten Kryptomarkt weiter beflügeln. Aktuell zeigen bereits einige Presales Stärke und deuten ihr Potenzial für die nächste Altcoin-Saison an.

WienerAI - KI trifft Memes

WienerAI ($WAI) hat bereits über 7,4 Millionen US-Dollar in seinem Presale eingesammelt und nähert sich dem Abschluss seines Vorverkaufs. Beworben als eine Art "ChatGPT der Kryptowährungen" bietet WienerAI einen benutzerfreundlichen Handels-Chatbot, der den Krypto-Handel für Nutzer aller Erfahrungsstufen vereinfacht.

Mit nur noch wenigen Tagen bis zum Ende des Vorverkaufs steht der Token-Preis bei 0,00073 US-Dollar pro $WAI. Nach Abschluss des Vorverkaufs plant WienerAI eine Notierung an globalen Börsen. Das Projekt kombiniert KI-Technologie mit der Dynamik von Meme-Coins. KI-Anwendungen im Kryptobereich haben einen Marktwert von über 25 Milliarden US-Dollar erreicht, WienerAI profitiert von dieser Entwicklung.

Ferner hat das virale Meme-Branding geholfen, eine wachsende Gemeinschaft hinter WienerAI zu vereinen - wichtig für neue Coins. Das Projekt hat eine leidenschaftliche Community aufgebaut, die auf X über 15.000 Mitglieder und auf Telegram etwa 13.000 Anhänger zählt. Die KI-gesteuerten Fähigkeiten von WienerAI setzen auf Einfachheit und Effizienz im Krypto-Handel. Händler können ihre Trades direkt über die Chat-Schnittstelle kostenlos ausführen. Das System bietet umfassende Marktanalysen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Zusätzlich bietet WienerAI MEV-Schutz, um Benutzer vor Preismanipulationen durch Handelsbots zu schützen. Der Vorverkauf endet in rund zwei Wochen. Wer noch WAI Token zum fixen Presale-Preis haben möchte, muss sich also beeilen.

Pepe Unchained - Memes & Layer-2

Pepe Unchained ist ein neues Projekt, das die Beliebtheit von Meme-Coins mit den Vorteilen von Layer-2-Technologien kombinieren möchte. Dieses Projekt bietet Investoren die Möglichkeit, von der schnellen und viralen Natur von Meme-Coins zu profitieren und gleichzeitig die Effizienz einer fortschrittlichen Blockchain zu nutzen.

In der kommenden Woche steht eine Preiserhöhung an, die in rund 48 Stunden erfolgt. Dies gibt Anlegern die letzte Gelegenheit, PEPU-Token zum aktuellen Preis zu erwerben. Das gesammelte Kapital dürfte in der nächsten Woche deutlich über 4 Millionen US-Dollar steigen, basierend auf der jüngsten Dynamik. Meme-Coins bleiben 2024 sehr beliebt. Layer-2-Lösungen bei Ethereum verbessern gleichzeitig die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit der Blockchain, was zu niedrigeren Gebühren und schnelleren Transaktionen führt.

Pepe Unchained vereint diese beiden Konzepte und bringt im Juli 2024 eine Layer-2-Lösung mit starkem Meme-Coin-Branding auf den Markt. Die eigene Layer-2-Blockchain ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen und soll ein robustes Ökosystem für Meme-Coins schaffen, mit eigenem Blockchain-Explorer.

Investoren können PEPU-Token über die offizielle Website erwerben, indem sie ihr Wallet verbinden und mit ETH, USDT oder BNB bezahlen. Die nächste Preiserhöhung folgt in rund einer Woche.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.