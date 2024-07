EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Nordex Group errichtet weltweit erste N175/6.X Turbine in Deutschland



16.07.2024 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 16. Juli 2024. Die Nordex Group hat am 12. Juli 2024 im Bürgerwindpark Janneby in Schleswig-Holstein die weltweit erste Turbine des Typs N175/6.X errichtet. Mit einer überstrichenen Rotorfläche von 24.053 Quadratmetern und einer Nennleistung von bis zu 6,8 MW ist die N175/6.X heute die leistungsstärkste Nordex-Anlage speziell für Mittel- und Schwachwind-Standorte. Das Besondere an der Turbine sind die einteiligen etwa 86 Meter langen Rotorblätter: Sowohl der Rotordurchmesser von 175 Metern als auch das neue Blattdesign tragen maßgeblich zu einer sehr hohen Leistungsfähigkeit gerade bei niedrigen Windgeschwindigkeiten bei. "Die Errichtung der ersten N175/6.X ist ein wichtiger Meilenstein für Nordex. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sehr hart und eng zusammengearbeitet, um die Entwicklung und planmäßige Montage der Pilotanlage sicherzustellen. Die N175/6.X ist ein weiteres Produkt unserer weltweit bewährten Technologie der Delta4000 Plattform, wobei validierte Komponenten zum Einsatz kommen. Durch den großen Rotor der Anlage setzen wir Onshore künftig in Deutschland und Europa neue Maßstäbe in puncto Strommehrertrag, insbesondere zu Zeiten geringer Windgeschwindigkeiten", sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. In den folgenden Monaten wird die N175/6.X am Standort umfangreichen Tests unterzogen. Bereits in der Vergangenheit hat Nordex Pilotanlagen in Janneby errichtet und gute Erfahrungen mit dem Standort gesammelt. Die Windbedingungen vor Ort bieten hervorragende Voraussetzungen für die erforderlichen Leistungs- und Schallvermessungen und die Validierung der mechanischen Lasten für die IEC-Typenzertifizierung. Die Nordex Group hat die N175/6.X am Standort in Schleswig-Holstein auf einem Stahlrohrturm mit 112 Meter Nabenhöhe errichtet. Im Spätherbst 2024 soll eine zweite N175/6.X in Mecklenburg-Vorpommern folgen. Hier wird der Turbinentyp auf einem von Nordex selbstentwickelten Hybridturm mit einer Nabenhöhe von 179 Metern errichtet, der den bislang höchsten Turm im Nordex-Portfolio darstellt. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 51 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

