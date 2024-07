Der DAX (WKN: 846900) hat zum Auftakt in die neue Woche wieder deutlich nachgegeben. Das größte deutsche Börsenbarometer büßte mehr als 150 Punkte ein und ging -0,84% tiefer mit 18.590 Punkten aus dem Handel. Auf dem Verkaufszettel ganz oben standen die Papiere von RWE und Siemens Energy, einzige positive Erscheinung waren Rheinmetall an der DAX-Spitze. Schon am Morgen zeichnete sich ein schwacher Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte eröffneten ...

