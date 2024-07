Chartcheck Platin - Kampf um die 1.000 US Dollar

Anzeige / Werbung

Platinpreis oberhalb beider Durchschnittslinien

Der Platinpreis oszillierte in der ersten Monaten des Jahres um die 900 US Dollar herum - dabei wiesen die Tiefpunkte eine leicht ansteigende Tendenz auf, die sich in der blauen Trendlinie von Februar bis Mai niederschlägt. Im Verlaufe des Mai gelang innerhalb von drei Wochen der massive Sprung um etwa 20% bis fast 1100 USD. Dabei wurden beide Durchschnittslinien signifikant überwunden. Die im Juni folgende Konsolidierung unterhalb der violetten Trendlinie resultierte im erfolgreichen Backtest beider Durchschnitte. Hierdurch konnte Mitte Juni dann der Bruch der Abwärtstrendlinie initiiert werden - die Aufwärtstendenz wird seitdem unterstützt durch die steiler (als die vorige) ansteigende blaue Trendlinie. Die nachhaltige Überwindung der Marke von 1000 USD kann derzeit allerdings noch nicht konstatiert werden.

Die 200 Tagelinie pausiert in ihrem Anstieg und verläuft seit einigen Tagen seitwärts - dagegen steigt die 100 Tagelinie weiter eindeutig an und generierte Mitte Mai mit der Überwindung der 200 Tagelinie ein mittelfristiges Kaufsignal.

Die Indikatoren weisen eher in keine klare Richtung. So notieren MACD und Stochastik in der mittleren Zone ihres jeweiligen Schwankungsbereiches und die jeweiligen Signal- und Triggerlinien verlaufen fast zu 100% identisch ohne aktuelles Signal. Ebenso neutral zeigt sich der Overbought/ Oversold Indikator, der nahe der neutralen Null rangiert. Dem Trendbestätiger gelang es zum Monatswechsel immerhin, wieder in die positive Zone oberhalb der 100 zu gelangen - hier scheint er sich halten zu können.

Ausblick: es läuft weiterhin ein mittelfristiger Aufwärtsimpuls. Solange es nicht unter die runde Marke von 950 USD geht, kann dieser Impuls als weiter intakt gelten. Unterstützung bei etwa 950 USD gewähren auch die 200 Tagelinie sowie die (nicht eingezeichnete Verlängerung) der Frühjahrstrendlinie.

