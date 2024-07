© Foto: Jacquelyn Martin - AP/dpa



Fed-Chef Powell hat bei einer Rede die Flexibilität der Notenbank bei der Zinspolitik betont. Am Markt wird nun auf mehr und frühere Zinssenkungen spekuliert.Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, hat in einer Ansprache vor dem Economic Club of Washington D.C. deutlich gemacht, dass die Federal Reserve die Zinsen senken könnte, bevor die Inflation ihr Ziel von 2 Prozent erreicht. Powell betonte, dass das Warten auf eine vollständige Normalisierung der Inflation riskant sei, da die geldpolitischen Maßnahmen verzögert wirken und die Inflation unter das Zielniveau drücken könnten. "Wenn man wartet, bis die Inflation vollständig auf 2 Prozent gefallen ist, hat man wahrscheinlich zu …