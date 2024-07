The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2024ISIN NameDE000DDA0LK6 DZ BANK IS.A970 VARDE000HVB3AB5 UC-HVB CRLNFI 24 GOSDE000HVB3DD5 UC-HVB CRLNFI 24 CLDE000HVB3D56 UC-HVB CRLNFI 24 CLDE000HVB3BM0 UC-HVB CRLNFI 24 VOWDE000HVB3D49 UC-HVB CRLNFI 24 CLDE000HVB3D31 UC-HVB CRLNFI 24 CLXS2575282277 AIIB 23/24 MTNDE000HLB5Q01 LB.HESS.THR.CARRARA07N/23XS2613232060 AIIB 23/24 MTNFR0011689579 BPCE 14/24 MTNDE000HVB3P11 UC-HVB CRLNFI 24 DBKDE000HV5LW75 UC-HVB BONITAET 24 11SAXS2030530450 JEFFERIES FI 19/24 MTNXS1533928971 WPC EUROBOND 17/24XS2022227222 RENEWI 19/24XS2116728895 FORD MOTO.CR 20/24CH0485445958 KOREA H+N P. 19/24 MTNXS2363709762 KOR.INV.SEC. 21/24 MTNUSJ6354YAP90 PANASONIC HO 19/24 REGSXS2028899727 MIT.UFJ FIN. 19/24 MTNXS2343821794 VOLKSWAGEN LEASING 21/24XS2498964209 NOVA LJUB.BK 22/25 FLRDE000HLB47N9 LB.HESS.THR.MITTELTH04/23DE000DFK0TL3 DZ BANK IS.A1792LU0396098781 AGIF-ALL.CH.MU.IN.PL.ATDL INVESTMENT