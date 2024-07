Krypto News: Aktivität explodiert! Diese drei Altcoins profitieren

Bitcoin steigt in den letzten 24 Stunden moderat um rund 2 Prozent, der breite Markt legt deutlich kräftiger zu. Ethereum steigt um 3 Prozent und performt Ethereum auch in den letzten sieben Tagen aus. Andere Altcoins springen noch deutlicher an, beispielsweise Dogecoin um 5 Prozent, Pepe um 25 Prozent oder dogwifhat um 23 Prozent. Hier zeigt sich erneut ein starkes Marktsegment bei Meme-Coins. Ferner gibt es ausgewählte Altcoins, bei denen die Netzwerkaktivität Vorbote für eine positive Kursentwicklung sein könnte.

Beste Altcoins: Aktivität in diesen Netzwerken explodiert

Render (RNDR), Aave (AAVE), and Maker (MKR) are the three most notable altcoins seeing address activity rises the past couple of days amongst the many market cap rises. Historically, rising levels of wallets interacting on networks is a sign of future bullish behavior. pic.twitter.com/N60Uxn4XSU - Santiment (@santimentfeed) July 15, 2024

Render (RNDR), Aave (AAVE) und Maker (MKR) verzeichnen in den letzten Tagen einen deutlichen Anstieg der Adressaktivität, so zeigen On-Chain-Daten in einer Analyse von Santiment. Historisch gesehen deutet ein steigendes Niveau von Wallet-Interaktionen auf Netzwerken auf eine positive Kursentwicklung hin.

Die Metrik der Daily Active Addresses (DAA) ist nämlich entscheidend, weil sie die Anzahl der eindeutigen Wallets zeigt, die täglich mit einer Blockchain interagieren. Ein Anstieg der DAA deutet auf eine erhöhte Nutzung und Akzeptanz des Netzwerks hin, was oft als ein Zeichen für ein wachsendes Interesse und Vertrauen der Investoren gewertet wird. Höhere Aktivität kann auf verstärkte Handelsaktivitäten, steigende Nutzerzahlen und eine stärkere Netzwerknutzung hindeuten. Diese Faktoren sind wichtige Indikatoren für die Marktdynamik - oftmals folgen im Anschluss Kurssteigerungen.

Altcoin-Saison: Darum könnte Shiba Shootout explodieren

Doch neben den obigen Altcoins mit fundamentaler Stärke gibt es auch immer wieder neue Coins, die eine Nische im Kryptomarkt finden könnten.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT) ist ein innovatives Krypto-Projekt, das Gaming, Memes und eine starke Community miteinander kombiniert. In einem hart umkämpften Markt bietet Shiba Shootout ein einzigartiges Konzept, das sich für die Altcoin-Saison im Juli 2024 anbieten könnte. Der Presale des Projekts hat bereits in den ersten Tagen über 650.000 US-Dollar eingesammelt. Shiba Shootout entwickelt lebendige digitale Welt namens Shiba Gulch, in der Nutzer gegeneinander antreten, Memes teilen und an spannenden Shootouts teilnehmen können.

Dieses Play-to-Earn-Spiel hat sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store eine Zulassung erhalten. Alles dreht sich hier um Belohnungen für die Nutzer, beispielsweise durch das "Posse Rewards"-Programm, wenn Anleger Freunde einladen und dafür Bonus-Token erhalten. Das "Cactus Staking" ermöglicht es Nutzern, ihre Token zu staken und Belohnungen zu sammeln, während "Savings Saddlebags" die Möglichkeit bietet, automatisch einen Prozentsatz ihrer Token zu sparen. Ergo gibt es ein vielfältiges, buntes Ökosystem.

Die transparenten und strategischen Tokenomics von Shiba Shootout unterstützen das langfristige Potenzial und die Nachhaltigkeit des Projekts. Mit einer engagierten Community und innovativen Funktionen bietet Shiba Shootout eine spannende Mischung. In rund 8 Tagen steigt der Preis - letzte Chance auf maximale Buchgewinne.

