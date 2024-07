Base-Meme-Coin explodiert auf 2,5 Mio. $: Ist DAWGZ der nächste Mog Coin?

Der Vorverkauf von Base Dawgz (DAWGZ) hat bisher 2,5 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt und zeigt weiterhin steigende Tendenz. Die Dynamik bleibt hoch und offenbart das Interesse an DAWGZ: Mit beträchtlichen Mitteln, die seit dem Start des Vorverkaufs vor etwas mehr als einem Monat eingesammelt wurden, positioniert sich der Meme-Coin, der einen extremsportorientierten Shiba Inu darstellt, als potenziell lukrative Alternative zu anderen Meme-Coins wie MOG.

In einem sich erholenden Markt verfügt Base Dawgz, basierend auf der Base-Chain und der Fähigkeit, über mehrere Chains hinweg zu handeln, über die notwendigen Erfolgsfaktoren. Seit seiner Einführung ist der native Token $DAWGZ um 27 Prozent auf 0,0061 US-Dollar gestiegen und wird voraussichtlich weiter an Wert gewinnen, da der Vorverkauf voranschreitet und Finanzierungsziele erreicht werden.

Die kürzlich eingeführte Staking-Funktion von Base Dawgz hat zusätzliches Interesse bei Investoren geweckt. Base Dawgz bietet somit eine interessante Möglichkeit, in einen vielversprechenden Meme-Coin zu investieren, der sowohl technologische als auch finanzielle Vorteile bietet.

Bull-Run nach Trump-Attentat: Meme-Coins zeigen Stärke

Der Kryptomarkt erlebt derzeit große Aufregung, da Bitcoin eine deutliche Erholung erlebte und die 60.000-Dollar-Schwelle überschritten hat, mit einem kurzfristigen Tageshoch bei über 63.000 US-Dollar. Die jüngsten Kursgewinne fallen mit einem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zusammen. Seit Samstag ist der Bitcoin-Kurs täglich um über 2 Prozent gestiegen.

Der Krypto-Analyst Stockmoney Lizards bezeichnete den Mordversuch als "Black Swan Event" und erwartet Kursgewinne ähnlich wie nach den Vorfällen von Mt. Gox, Bitfinex, Covid-19 und FTX.

We have indeed witnessed a true black swan event with the Trump assassination attemp. This will be the first black swan to lead to gains in the crypto market.



Trump's presidency is not yet priced in. pic.twitter.com/gAOCs0WQbt - Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) July 14, 2024

Da Bitcoin die Führung übernommen hat, ist der Rest des Kryptomarkts diesem Beispiel gefolgt. In den letzten 24 Stunden ist die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen um 2 Prozent gestiegen, angetrieben durch die bullische Dynamik der jüngsten Entwicklungen. Mitunter zeigen Altcoins sogar noch mehr Stärke als Bitcoin.

Nun rücken Meme-Coins erneut ins Rampenlicht, mit einem Anstieg von 3 Prozent in den letzten 24 Stunden, mit relativer Stärke bei einzelnen Projekten. PEPE pumpt um rund 25 Prozent, bei Dogwifhat sind es ebenfalls rund 22 Prozent Kursgewinne, während der Mog Coin auf Wochensicht um 40 Prozent steigt und hier der beste hoch kapitalisierte Meme-Coins war. Base Dawgz erreichte während dieser Zeit sein nächstes Vorverkaufsziel, auch hier offenbart sich die bullische Dynamik.

Mog Coin erreicht Top 100: Schafft Base Dawgz das Gleiche?

Base Dawgz hat aus mehreren Gründen zuletzt die Aufmerksamkeit der Investoren im heißen Marktsegment der Meme-Coins auf sich gezogen.

Erstens basiert es auf der Base Chain, einer von Coinbase entwickelten Layer-2-Lösung auf Ethereum, die immer mehr Dominanz aufbaut. Diese Blockchain verspricht schnellere Transaktionen und niedrigere Gebühren als Solana. Meme-Coin-Trader setzten zuletzt vermehrt auf Base.

Darüber hinaus ist Base Dawgz Multichain-fähig, sodass DAWGZ nahtlos zwischen Base, Solana, Ethereum, Avalanche und BSC gehandelt werden kann.

Base Dawgz ist somit kein gewöhnlicher Meme-Coin - dieser ist technologisch fortschrittlich und hat gleichzeitig eine starke Anziehungskraft. Dadurch scheint Base Dawgz gut positioniert, um aktuell heiß gehandelte Meme-Coins wie $MOG in den Schatten zu stellen. Apropos, $MOG hat kürzlich einen Platz in der Top 100 nach Marktkapitalisierung erreicht.

Jetzt DAWGZ für 1.500 Prozent staken! Letzte Chance im Presale

Ein wesentlicher Grund für das wachsende Interesse der Anleger an $DAWGZ sind die Staking-Belohnungen. Seit dem Start am 4. Juli hat die Staking-Funktion von Base Dawgz erhebliche Investitionen angezogen. Derzeit bietet das Staking im Base Dawgz-Pool eine Rendite von 1.500 Prozent APY, was einer monatlichen Rendite von rund 15 Prozent entspricht. Diese hohe Rendite verdoppelt die Investition im Grunde genommen jeden Monat und mehr.

Da jedoch fortlaufend neue Token gesperrt werden, sinken die potenziellen Renditen. Daher ist es für neue Anleger entscheidend, ihre Token jetzt zu staken, solange die Renditen noch so hoch sind.

Derzeit sind etwa 21 Prozent der 1,69 Milliarden Token aus dem Vorverkauf gestakt, was darauf hinweist, dass die Anleger langfristig optimistisch in Bezug auf Base Dawgz sind. Um am Vorverkauf teilzunehmen und $DAWGZ zu staken, besuchen Anleger die Website von Base Dawgz, verbinden ihr Wallet und wählen ihr bevorzugtes Netzwerk aus: Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC. Token können mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) oder AVAX gekauft werden.

Der Smart Contract von Base Dawgz wurde vollständig von Solid Proof geprüft, sodass der Code keinerlei Probleme aufweist. Die letzte Chance auf maximale Buchgewinne im Presale ist aufgrund der nächsten bevorstehenden Preiserhöhung also "Jetzt".

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.