XRP im Höhenflug: Dieses Datum könnte die Zukunft des Coins entscheiden!

XRP bildet in den letzten Tagen ein enorm positives Momentum aus. Der Preis stabilisiert sich oberhalb der 0,5 US-Dollar-Marke und allen Anschein nach wird dieser in den nächsten Tagen weiter steigen. Auch das Widerstandsniveau von 0,55 US-Dollar wurde in den letzten Tagen durchbrochen, was einen Anstieg von mehr als 25% im Vergleichszeitraum von sieben Tagen entspricht.

Ein Hoch wurde bei 0,5610 Dollar erreicht und der Preis konsolidiert nun die Gewinne oberhalb des 23,6% Fib-Retracement-Levels der Aufwärtsbewegung vom 0,5227 Dollar-Schwungtief bis zum 0,5610 Dollar-Hoch. Derzeit wird der Preis oberhalb von 0,5420 Dollar und dem 100-Stunden-Simple Moving Average gehandelt.

XRP Chart mit SMA100, Quelle: www.tradingview.com

Außerdem bildet sich auf dem Stunden-Chart des XRP/USD-Paares eine wichtige bullische Trendlinie mit Unterstützung bei 0,5220 Dollar.

Auch wenn diese Preisbewegung bereits äußerst positiv für XRP ist, könnte sich am Donnerstag, dem 18.07.2024, ein enormer Preissprung nach oben ergeben. Dazu mehr weiter unten.

Technische Widerstands- und Support-Niveaus

Auf der Oberseite sieht sich der Preis einem Widerstand nahe dem Niveau von 0,5610 Dollar gegenüber. Der erste größere Widerstand liegt nahe dem Niveau von 0,5620 Dollar. Der nächste wichtige Widerstand könnte bei 0,5650 Dollar liegen. Eine klare Bewegung über den Widerstand bei 0,5650 Dollar könnte den Preis in Richtung des Widerstands bei 0,5740 Dollar treiben. Der nächste größere Widerstand liegt nahe dem Niveau von 0,580 Dollar. Weitere Gewinne könnten den Preis in Richtung des Widerstands bei 0,600 Dollar treiben.

Wenn XRP es nicht schafft, die Widerstandszone bei 0,5620 Dollar zu durchbrechen, könnte eine Abwärtskorrektur beginnen. Die anfängliche Unterstützung auf der Unterseite liegt nahe dem Niveau von 0,5420 Dollar und dem 50% Fib-Retracement-Level der Aufwärtsbewegung vom 0,5227 Dollar-Schwungtief bis zum 0,5610 Dollar-Hoch.

Die nächste größere Unterstützung liegt bei 0,5280 Dollar und der Trendlinie. Wenn es zu einem Abwärtsbruch und einem Schlusskurs unter dem Niveau von 0,5280 Dollar kommt, könnte der Preis kurzfristig weiter in Richtung der Unterstützung bei 0,5050 Dollar fallen.

Technische Indikatoren

Stündlicher MACD - Der MACD für XRP/USD gewinnt jetzt im bullischen Bereich an Tempo.

- Der MACD für XRP/USD gewinnt jetzt im bullischen Bereich an Tempo. Stündlicher RSI (Relative Strength Index) - Der RSI für XRP/USD liegt jetzt über dem Niveau von 50.

- Der RSI für XRP/USD liegt jetzt über dem Niveau von 50. Wichtige Unterstützungsniveaus - 0,5420 Dollar und 0,5280 Dollar.

- 0,5420 Dollar und 0,5280 Dollar. Wichtige Widerstandsniveaus - 0,5620 Dollar und 0,5650 Dollar.

Dieses Datum könnte XRP explodieren lassen

Eine offizielle Ankündigung der SEC auf ihrer Website könnte für XRP alles ändern. Am Donnerstag, dem 18. Juli, findet um 14 Uhr Ortszeit, also 20 Uhr in Deutschland, ein Treffen zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und XRP in einem Online-Meeting statt. Besonders brisant sind die Inhalte dieses nicht öffentlich zugänglichen Meetings, denn es sollen folgende Themen behandelt werden:

Einleitung und Beilegung von Unterlassungsklagen

Einleitung und Beilegung von Verwaltungsverfahren

Lösung von Rechtsstreitigkeiten

Andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit Prüfungen und Durchsetzungsverfahren

https://x.com/amonbuy/status/1812056584752623913

Dieses Meeting könnte den endgültigen Durchbruch bringen, wenn sich XRP und die SEC auf eine außergerichtliche Lösung einigen. Wie schon in der Vergangenheit gesehen, würde ein solcher Schritt den Kurs schlagartig explodieren lassen. Natürlich hat es auch in der Vergangenheit schon einige Treffen dieser Art gegeben, dennoch lässt die Agenda des Treffens viel Hoffnung für XRP-Anleger aufkommen.

Während XRP-Anleger sich über den Zugewinn von 25% freuen, zeigt Base Dawgz seine Stärke als Vorverkaufs-Memecoin und überschreitet durch das Vertrauen der Anleger die 2,5 Millionen Dollar Marke in seinem Presale.

Hier Base Dawgz Token im Presale kaufen.

Base Dawgz - vereint die wichtigen Blockchains

Base Dawgz ($DAWGZ) ist ein neuer Coin, der nicht nur auf der Base Chain, sondern auch auf Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche verfügbar sein wird. Meme Coins haben in diesem Jahr bereits extrem hohe Renditen eingebracht und oft Bewertungen von Milliarden Dollar erreicht. Auch bei Base Dawgz stehen die Chancen laut Analysten gut, dass der Kurs nach dem Launch steigen wird.

Derzeit ist $DAWGZ noch im ICO erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von mehr als 2,5 Millionen Dollar erworben haben. Base Dawgz überzeugt Investoren durch seinen Multi-Chain-Funktionalität - ein enormer Wettbewerbsvorteil im diversifizierten Kryptomarkt von heute.

Zusätzlich ist eine Staking-Funktion integriert, durch die Anleger eine Rendite in Form von zusätzlichen Token erwirtschaften können. Laut dem Whitepaper ist während des Vorverkaufs alle 7 Tage eine Preiserhöhung um 5 % vorgesehen, sodass frühe Käufer bereits vor dem Handelsstart an den Börsen Buchgewinne erzielen können. Da bereits 21% der bisher verkauften Token im Staking-Pool gebunden sind, steigt die Chance auf einen Kursanstieg nach dem Launch, da das Angebot dadurch weiter verknappt wird.

Hier Base Dawgz Token aus dem Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.