DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbstständige trübt sich ein

Das Geschäftsklima für die Selbstständigen hat sich im Juni nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung etwas eingetrübt. Der Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex fiel nicht saisonbereinigt auf minus 14,0 Punkte, nach minus 11,8 im Mai, wie das Institut mitteilte. Ausschlaggebend dafür seien die deutlich schlechteren Erwartungen gewesen. "Der von den Soloselbständigen und Kleinstunternehmen erhoffte Aufschwung erhielt im Juni einen Dämpfer", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber.

Powell: Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen

Fed-Chairman Jerome Powell sagte, Inflation und Wirtschaftstätigkeit hätten sich im Großen und Ganzen im Einklang mit den Erwartungen der Zentralbank verlangsamt. Er lehnte es jedoch ab, zu sagen, ob dies eine Zinssenkung auf der Notenbanksitzung Ende dieses Monats rechtfertigte. "Ich werde keine Signale in die eine oder andere Richtung für eine bestimmte Sitzung aussenden. Wir werden diese Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen", sagte Powell am Montag in einer Frage-Antwort-Runde in Washington.

Trump ernennt Senator Vance zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten

Der frühere Präsident Donald Trump hat den Senator J.D. Vance aus Ohio zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt. Damit beendete der Präsidentschaftskanditat eine monatelange Spekulationen. Trump entschied sich für einen deutlich jüngeren Partner, der helfen könnte, Wähler der Arbeiterklasse in heftig umkämpften Staaten im Mittleren Westen anzusprechen. Falls Trump gewählt wird, wäre Vance, der im August 40 Jahre alt wird, einer der jüngsten Vizepräsidenten in der Geschichte und einer mit nur zwei Jahren politischer Erfahrung.

Musk will 45 Mio Dollar pro Monat an pro-Trump-Kampagne spenden - Kreise

Elon Musk hat angekündigt, rund 45 Millionen Dollar pro Monat an ein neues politisches Aktionskomitee zu spenden, das die Präsidentschaftskandidatur des ehemaligen Präsidenten Donald Trump unterstützt. Das sagen Personen, die mit den Plänen vertraut sind. Zu den weiteren Unterstützern der im Juni gegründeten Gruppe, die sich America PAC nennt, gehören der Mitbegründer von Palantir Technologies, Joe Lonsdale, die Winklevoss-Zwillinge, die die Kryptowährungsbörse Gemini gegründet haben, die ehemalige US-Botschafterin in Kanada, Kelly Craft, und ihr Ehemann Joe Craft, der Chef des Kohleproduzenten Alliance Resource Partners ist.

July 16, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)

