Gießen (ots) -Pascoe Vital präsentiert die neueste Ergänzung ihres Produktportfolios: die Basencitrate Kapseln. Das neue Nahrungsergänzungsmittel wurde auf Kundenwunsch entwickelt und bietet eine sorgfältig zusammengestellte Kombination aus Mineralstoffen und Spurenelementen.In unserer heutigen schnelllebigen Welt, geprägt durch unausgewogene Ernährung und hohen Stress, ist es wichtig, den Körper in seinem natürlichen Gleichgewicht zu unterstützen. Die Basencitrate Kapseln enthalten zehn wertvolle Mineralstoffe und wichtige Spurenelemente, darunter Zink, das zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel beiträgt, sowie Magnesium, das zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beitragen kann. Zudem sind Calcium, Kalium, Chrom, Molybdän, Mangan, Kupfer, Eisen und Selen enthalten, die jeweils wichtige Funktionen im Körper unterstützen.Einer der Kernvorteile der Basencitrate Kapseln liegt in ihrer Reinheit und Qualität. Sie sind frei von unnötigen Zusätzen und enthalten keine Süßungsmittel, Säuerungsmittel, Säureregulatoren, Farbstoffe, Konservierungsmittel oder Stoffe wie Magnesiumstearat. Die Kapseln sind vegan, laktosefrei, glutenfrei und zuckerfrei und auch für Schwangere und Stillende geeignet. Die Basencitrate Kapseln werden in Deutschland hergestellt und garantieren die bewährte Pascoe-Qualität."Unser Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die dazu beitragen sollen, dass die Menschen ein gesundes Leben zu führen. Mit den Basencitrate Kapseln bieten wir eine Möglichkeit, den Säure-Basen-Haushalt und das persönliche Gesundheitsmanagement zu unterstützen", so Dr. Christine Hoffmann, Oecotrophologin und Fachreferentin medizinische Wissenschaft von Pascoe.Die Basencitrate Kapseln sind ab sofort online und in Apotheken erhältlich. Zudem bietet Pascoe auf der Website einen kostenlosen Onlinetest an, der interessierten Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglicht, mehr über ihren persönlichen Säure-Basen-Status zu erfahren und entsprechende Gesundheitsmaßnahmen zu ergreifen.Für weitere Informationen über die Basencitrate Kapseln und andere Produkte von Pascoe Vital besuchen Sie bitte Basencitrate Kapseln (pascoe.de) (https://www.pascoe.de/produkte/detail/basencitrate-kapseln.html)