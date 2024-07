Linz (www.anleihencheck.de) - Ende Juni senkte die Tschechische Notenbank (CNB) den Leitzins von 5,25% auf 4,75%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am Devisenmarkt sei die Tschechische Krone (CZK) entsprechend abgestraft worden. EUR/CZK habe in den Tagen nach der Zinssenkung Kursspitzen von 25,420 erreicht. Die Zinssenkung sei allerdings gerechtfertigt. Die Inflation sei deutlich rückläufig. Der jüngste Wert habe bei 2,00% gelegen. Anfang August sei die nächste Zinsentscheidung. Auch hier dürfe man mit einer Anpassung um 0,25% auf 4,50% rechnen. Vorsichtig müsse die CNB lediglich bei der Kursentwicklung der Krone sein. Ein zu hoher EUR/CZK-Kurs - und das seien Kurse über 25,500 - würden die Energieimporte für Tschechien verteuern und somit für Inflation sorgen. ...

