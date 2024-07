Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden in Großbritannien zahlreiche Wirtschaftsdaten veröffentlicht, darunter die Hauspreise von Rightmove, die verschiedenen Verbraucherpreisindices, die Produzentenpreise, der durchschnittliche Wochenverdienst von Arbeitnehmern sowie Daten zum Arbeitsmarkt und zu den Einzelhandelsumsätzen, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...