Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen legten zum Wochenstart zu, so die Analysten der Nord LB.Börsianer hätten die moderaten Gewinne mit der etwas eingetrübten Stimmung an den Finanzmärkten begründet.Heute werde auf die Stimmungsindikatoren des ZEW zu achten sein. Bei der Erwartungskomponente für Deutschland habe sich zuletzt nur wenig Bewegung gezeigt. Ob das im Juli so bleiben werde, würden viele Beobachter inzwischen hinterfragen. In den USA würden Einzelhandelsumsätze und das NAHB Bauklima veröffentlicht. Letzterer Stimmungsindikator könne bekanntlich bei der Prognose der US-Immobilienpreise helfen. (16.07.2024/alc/a/a) ...

