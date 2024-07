Paris/Hamburg (ots) -Sopra Steria, eine führende europäische Management- und Technologieberatung, gibt den Start der ersten "Sopra Steria International Student Challenge" bekannt. Der Innovationswettbewerb fördert die Entwicklung praxisnaher Lösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI), die den ökologischen und gesellschaftlichen Wandel unterstützen. Anmeldebeginn ist der 16. September 2024.Angesichts der zahlreichen Herausforderungen, denen sich zukünftige Generationen stellen müssen, hat Sopra Steria die "Sopra Steria International Student Challenge" ins Leben gerufen. Mit dem internationalen Wettbewerb wird das Unternehmen Studentinnen und Studenten bei der Entwicklung verantwortungsvoller Lösungen auf der Grundlage von KI-Technologie unterstützen.Die von den teilnehmenden Teams entwickelten Projekte können in eine von vier Nachhaltigkeitskategorien fallen:- Umwelt: Lösungen, die den Schutz der Umwelt, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen oder die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen unterstützen.- Gesellschaft: Initiativen zur Verbesserung der Lebensqualität von Einzelnen und ganzen Gemeinschaften oder zur Förderung der sozialen Gerechtigkeit bzw. des Zugangs zu Bildung und Gesundheit.- Wirtschaft: Lösungen zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz, zur Förderung von Unternehmensinnovationen oder zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.- Bildung: Lösungen zur Verbesserung des Lernens mithilfe von KI, zur Förderung von Technologien zur Anpassung von Lehrmethoden an individuelle Bedürfnisse oder für eine integrativere und gerechtere Bildung."Angesichts der aktuellen ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen birgt KI ebenso viele Vorteile wie Risiken. Wir sind davon überzeugt, dass die IT-Fachkräfte von morgen dazu ausgebildet werden müssen, über die Rolle und die Auswirkungen ihrer Technologien in der Gesellschaft nachzudenken. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, sinnvolle und verantwortungsvolle Projekte zu fördern und zur Ausbildung derjenigen beizutragen, die die Welt von morgen gestalten werden", erklärt Louis-Maxime Négre, Head of Human Resources der Sopra Steria Gruppe.Sechsmonatiger Wettbewerb zur Entwicklung der innovativsten ProjekteDie Sopra Steria International Student Challenge beginnt am 16. September 2024, mit der Öffnung der Online-Anmeldeplattform. Studentinnen und Studenten können sich in folgenden Ländern bewerben, in denen Sopra Steria vertreten ist: in Belgien, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Luxemburg, Norwegen, den Niederlanden, Polen und Spanien.Die Teams, die aus zwei bis fünf Studierenden bestehen, haben dann bis zum 18. November 2024 Zeit, ihren Projektvorschlag einzureichen. Die nationale Auswahl erfolgt in mehreren Stufen bis zum internationalen Finale im März 2025, bei dem die Projekte von einer Jury bewertet werden, die sich aus KI-Expertinnen und -Experten von Sopra Steria und weiteren Beteiligten zusammensetzt.Die Gewinner des internationalen Wettbewerbs werden mit 10.000 EUR belohnt und erhalten ein exklusives Training der Sopra Steria Academy zum Thema KI und kritisches Denken sowie ein einjähriges Mentoring durch KI-Expertinnen und -Experten der Sopra Steria Gruppe. Das zweitplatzierte Team erhält 5.000 EUR und das drittplatzierte Team 2.500 EUR, wobei beide Gruppen ebenfalls von Schulungen und Mentoring profitieren.Darüber hinaus erhält jedes nationale Siegerteam Zugang zu lokalen Veranstaltungen von Sopra Steria, ein einjähriges Abonnement für eine globale Technologiepublikation für das gesamte Team sowie das Angebot eines Praktikums innerhalb des Konzerns.KI: eine technologische, eine ökologische und eine HR-HerausforderungDer Wettbewerb ist für Sopra Steria auch eine Gelegenheit, Beziehungen zu den Talenten von morgen zu knüpfen. Der internationale Konzern hatte kürzlich angekündigt, die Zahl seiner KI-Expertinnen und -Experten von 4.000 im Jahr 2023 auf 8.000 im Jahr 2027 zu verdoppeln."Sopra Steria steht dafür ein, den Einsatz von Technologien wie Künstlicher Intelligenz in einen gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Kontext zu stellen. Mit diesem Wettbewerb möchten wir junge Menschen inspirieren und unser Engagement für verantwortungsvolle KI unterstreichen. KI gewinnt sowohl intern als auch für unsere Kunden zunehmend an Bedeutung. Deshalb suchen wir nach Talenten, die sich für Künstliche Intelligenz begeistern und unsere Vision einer nachhaltigen Zukunft teilen", sagt Dr. Ingo W. Marfording, Head of Human Resources von Sopra Steria in Deutschland.Darüber hinaus zahlt die "Sopra Steria International Student Challenge" auf das Corporate-Responsibility-(CR-)Engagement von Sopra Steria ein, speziell auf die Schwerpunkte Bildung und digitale Inklusion."Wir betrachten digitale Transformation und den verantwortungsvollen Einsatz von KI als Chance, Nachhaltigkeit und die damit verbundenen konkreten Ziele voranzubringen. Wir geben deshalb Studierenden die Möglichkeit, innovative Ideen zu entwickeln, die ökologisch, sozial und ethisch wertvoll sind. Der Wettbewerb ist für uns ein weiterer wichtiger Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie und unterstützt unsere Projekte, speziell auf den Gebieten Bildung und digitale und soziale Inklusion", sagt Stephanie Meetz, Deutschland-Direktorin für Sustainability & CSR bei Sopra Steria.Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führender Tech-Player in Europa mit 56.000 Mitarbeitern in fast 30 Ländern und mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Pressekontakt:Sopra Steria:Nils RitterTel.: +49 (0) 151 40625911E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comPER Agency:Maya EngelmannTel:+49(0)40 253185-143E-Mail: maya.engelmann@per-agency.comOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50272/5823931