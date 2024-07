Die Aktie von Super Micro Computer erlebt einen bemerkenswerten Höhenflug im Börsenjahr 2024. Der Serverhersteller hat mit seiner beeindruckenden Kursentwicklung für Aufsehen gesorgt und steht nun vor einem bedeutenden Meilenstein. Ab dem 22. Juli wird das Unternehmen offiziell in den prestigeträchtigen Nasdaq-100-Index aufgenommen, was seine Position als eines der führenden Technologieunternehmen unterstreicht.

Walgreens muss weichen

Die Aufnahme von Super Micro Computer in den Nasdaq-100 geht einher mit dem Ausscheiden von Walgreens Boots Alliance. Diese Indexänderung spiegelt die dynamische Entwicklung des Technologiesektors wider und unterstreicht die wachsende Bedeutung von Serverherstellern in der modernen Wirtschaft. Der Nasdaq-100, der die 100 größten und innovativsten Nicht-Finanzunternehmen an der Nasdaq umfasst, begrüßt Super Micro Computer [...]

Hier weiterlesen