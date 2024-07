Ethereum ETF Gerüchte: Gibt es endlich ein Startdatum für die ETH-ETFs?

Nachdem bereits im Januar 2024 die ersten Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen wurden und auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt Milliarden an Zuflüssen erhalten hatten, warten nun viele Anleger gespannt darauf, dass das Ethereum-Pendant ebenfalls Genehmigungen erhält. Bisher hat sich die Börsenaufsicht der USA hierfür Zeit gelassen und nur wenige Informationen drangen an die Öffentlichkeit, obwohl in den letzten Wochen immer mehr Finanzexperten erklärt hatten, dass eine baldige Einführung der Ethereum-Spot-ETFs immer wahrscheinlicher werde (wir berichteten).

Jetzt scheint es tatsächlich so, als ob es ein (inoffizielles) Datum gibt: Bereits am 22. Juni soll die Entscheidung fallen, dass die S-1-Anträge der verschiedenen US-amerikanischen Vermögensverwahrer genehmigt werden. Bereits zuvor hatte die SEC die 19b-4-Anträge für die Ethereum-ETFs genehmigt.

ETF-Bloomberg-Experte gibt neues Update zu ETH-ETFs

Dies würde bedeuten, dass die Ethereum-Spot-ETFs bereits am kommenden Dienstag, den 23. Juli, auf dem Markt gehandelt werden könnten. Allerdings wurde dieses Datum bisher nicht offiziell vonseiten der SEC bestätigt, sondern bisher nur von Bloomberg-ETF-Experte Eric Balchunas auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) geteilt.

Der Grund für das neueste Update: Die US-Börsenaufsicht hatte sich an die verschiedenen Vermögensverwalter gewendet und noch einmal um letzte Nachbesserungen gebeten, was als klares Zeichen für baldige Genehmigungen gewertet wurde. Zunächst haben viele Finanzexperten bereits mit einer Zulassung in der aktuellen Woche gerechnet, doch die erneute Verzögerung bezüglich der Nachbesserungen macht dies unwahrscheinlich. Bis Mittwoch haben die Vermögensverwalter wie BlackRock und Co. jetzt Zeit, um die Anträge noch einmal zu bearbeiten und die Gebühren zu überweisen.

Update: Nate's instincts were right, hearing SEC finally gotten back to issuers today, asking them to return FINAL S-1s on Wed (incl fees) and then request effectiveness on Monday after close for a TUESDAY 7/23 LAUNCH. This is provided no unforeseeable last min issues of course! https://t.co/D21FD9Qf94 - Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 15, 2024

In seinem Tweet weist Balchunas allerdings darauf hin, dass der 23. Juli nur dann realistisch ist, wenn es keine weiteren Änderungen "in letzter Minute" gibt. So besteht grundsätzlich noch immer die Möglichkeit, dass die SEC weitere Probleme findet und diese zunächst lösen muss, bevor die Genehmigungen tatsächlich vergeben werden.

Derzeit scheint es allerdings tatsächlich so, als ob bereits nächste Woche die ersten Ethereum-ETFs auf dem US-Börsenmarkt gehandelt werden könnten. Die Spekulationen diesbezüglich hatten bereits letzte Woche den ETH-Preis merklich nach oben getrieben und dafür gesorgt, dass nicht nur Ethereum selbst, sondern auch Bitcoin und der gesamte Krypto-Markt von dem beginnenden Hype profitieren konnten.

Ethereum legt zu: Überschreitet ETH bald die 4.000-Dollar-Marke?

Nachdem Ethereum in den letzten Wochen einige starke Kurskorrekturen hinnehmen musste, konnte sich die zweitgrößte Kryptowährung der Welt in den letzten Tagen wieder über signifikante Gewinne freuen. So stieg die Marktkapitalisierung heute am frühen Morgen wieder nahe an die Grenze von 420 Milliarden US-Dollar, konnte diese Marke nicht überschreiten. Gleichzeitig konnte sich der ETH-Preis der Marke von 3.500 US-Dollar nähern, prallte an dieser jedoch ebenfalls ab. So wird Ethereum zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 3.384,51 US-Dollar gehandelt und liegt damit im Blick auf die vergangene Woche mit 10,55 % im Plus.

Der Ethereum (ETH) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Viele Anleger stellen sich jetzt die Frage, wie stark die Ethereum-Spot-ETFs den ETH-Kurs beeinflussen werden. Wenige Wochen, nachdem die Bitcoin-ETFs eingeführt wurden, konnte der BTC-Preis ein neues Allzeithoch erreichen. So ist es nicht unrealistisch, dass die institutionellen Anleger den ETH-Preis kurzfristig ebenfalls in die Nähe des aktuellen Allzeithochs katapultieren werden. Dieses liegt derzeit bei 4.878,26 US-Dollar und wurde zuletzt im November 2021 erreicht. Gleichzeitig könnte auch der gesamte Altcoin-Markt von einer ETF-Einführung profitieren und viele weitere Kryptowährungen pushen.

Gerade neue Krypto-Projekte, die im Ethereum-Ökosystem agieren, könnten besonders starke Zuflüsse verzeichnen. Aus diesem Grund suchen viele Investoren derzeit nach Presale-Projekten, die kurz vor der Veröffentlichung stehen und schnell an Wert gewinnen könnten, sobald die Ethereum-Spot-ETFs dem Ethereum-Netzwerk starke Zuflüsse bescheren. Gerade Meme-Coins können derzeit mit ihrer volatilen Art viele Anleger überzeugen.

WienerAI kurz vor Presale-Ende - jetzt noch investieren?

Was passiert, wenn Entwickler moderne KI-Technologien mit Meme-Coin-Ideen und einem nachhaltigen Trading-Bot kombinieren? Die überzeugende Antwort liefert WienerAI ($WAI), denn genau das - und mehr - bietet das noch junge Krypto-Projekt, das sich seit einigen Wochen im Vorverkauf befindet. Das Konzept scheint auch voll aufzugehen, denn mittlerweile wurden mehr als 7,4 Millionen US-Dollar von Anlegern in WienerAI investiert.

Dabei setzt WienerAI auf ein modernes KI-Interface, das ähnlich wie ChatGPT funktioniert, sich jedoch gänzlich auf Krypto-Anlagen und alles rund um Blockchain-Technologien fokussiert. So können interessierte Nutzer die Plattform dazu einsetzen, um jede erdenkliche Frage zu stellen und dann nicht nur eine ausführliche Antwort zu bekommen, sondern auch eine durchdachte Analyse zu erhalten.

Besuche die WienerAI-Webseite für weitere Informationen!

Darüber hinaus bietet WienerAI schon jetzt ein erstes Staking-Programm, das derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 151 % bietet. So haben vor allem frühzeitige Anleger die Chance, erste Gewinne zu erzielen, bevor der $WAI-Token überhaupt offiziell gehandelt werden kann. Hier werden satte 20 % des gesamten Tokenvorrats über die nächsten zwei Jahre an die Community verteilt, um einen möglichst stabilen Preis zu gewährleisten.

WienerAI wird außerdem bereits in 15 Tagen den Presale verlassen und könnte dann als ERC-20-Token stark von einer Einführung der Ethereum-Spot-ETFs profitieren. Wer also noch einmal günstig in den $WAI-Token investieren möchte, der sollte nicht zu lange warten.

Jetzt $WAI-Token günstig im Presale kaufen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.