Neuer Bitcoin Crash am Horizont? Erste Mt. Gox Auszahlungen gestartet

Viele Anleger konnten in den letzten Tagen ein wenig aufatmen, nachdem Bitcoin wieder erste signifikante Gewinne verzeichnen konnte. In den Wochen zuvor zeigte sich der BTC-Token nämlich stagnieren und musste immer wieder Kurskorrekturen durchleben. Getrieben wurden diese vor allem durch die Unsicherheit am Markt, nachdem das Landeskriminalamt (LKA) in Sachsen mit dem Verkauf von beschlagnahmten BTC-Coins begonnen hatte und innerhalb weniger Tage 50.000 Bitcoin auf den Markt brachte.

Doch der kurzfristige Kursanstieg könnte nun schon wieder vorbei sein, denn jetzt wurden bereits die ersten Rückzahlungen von Mt. Gox getätigt. Hier könnten bis zu 138.000 BTC zu einem aktuellen Wert von fast 9 Milliarden US-Dollar auf den Krypto-Markt geschwemmt werden.

Beginnen jetzt die BTC-Rückzahlungen von Mt. Gox?

Die Geschichte von Mt. Gox ist auch heutzutage noch einzigartig in der Welt der Kryptowährungen: Zunächst 2009 als Tauschbörse für Sammelkarten verschiedenster Art gegründet, wurde Mt. Gox bereits 2010 zur Bitcoin-Börse umgewandelt. Der japanische Krypto-Markt entwickelte sich in den folgenden Jahren zum größten Handelsplatz für Bitcoin-Trader und konnte im August 2013 sogar 60 % des weltweiten BTC-Handels abwickeln. Anfang 2014 wurden allerdings 850.000 BTC-Token gestohlen, was einem damaligen Wert von 800 Millionen US-Dollar entsprach. Kurz darauf musste das Unternehmen hinter der Bitcoin-Börse Insolvenz anmelden.

Nach jahrelangen Rechtsstreits sollen jetzt einige der ehemaligen Mt. Gox Nutzer zumindest einen Teil ihrer BTC-Reserven zurückerhalten. Insgesamt 138.000 BTC-Token werden derzeit noch von Mt. Gox gehalten und könnten nun auf den Markt gelangen. Eine erste Transaktion wurde allem Anschein nach bereits durchgeführt.

Dabei berichten die ersten Krypto-Beobachter - unter anderem auch die Krypto-Überwachungs-Plattform Arkham Intelligence -, dass eine Krypto-Wallet, die mit Mt. Gox in Verbindung gebracht wird, eine erste Überweisung in Höhe von 0,021 Bitcoin versendet hat. Dabei geht es nicht unbedingt um die Summe selbst, denn mit einem aktuellen Wert von etwa 1.338 US-Dollar ist diese Überweisung höchstwahrscheinlich nur ein erster Anfang.

Wesentlich wichtiger ist allerdings eine größere Überweisung (siehe Bild oben), die gleich 44.527 BTC-Token im Wert von derzeit 2,84 Milliarden US-Dollar in Vorbereitung für weitere Auszahlungen bewegt hat.

Was bedeuten die Mt. Gox Auszahlungen für den Bitcoin Kurs?

Nachdem Bitcoin am heutigen Morgen zunächst nur knapp die Marke von 65.000 US-Dollar verfehlt hatte, folgte in den Stunden danach eine starke Kurskorrektur, die den BTC-Preis drückte. So wird Bitcoin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu einem Wert von 63.183 US-Dollar gehandelt und könnte noch weiter fallen, sollten in den kommenden Tagen tatsächlich größere Auszahlungen durch Mt. Gox getätigt werden.

Denn es ist äußerst wahrscheinlich, dass die großen Bitcoin-Reserven der ehemaligen Handelsplattform zu einem großen Teil von den Gläubigern auf den Markt gebracht und liquidiert werden. Dies könnte dafür sorgen, dass der Preis noch einmal rapide sinkt und erneut unter die Marke von 60.000 US-Dollar fällt. Die Abverkäufe des LKA Sachsen sorgten in den vergangenen Tagen bereits für eine Talfahrt des Kurses, von der sich Bitcoin erst langsam wieder erholt hatte.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Bitcoin-Anleger sollten in den kommenden Tagen den Kurs genau im Blick behalten, denn abhängig davon, wie schnell Mt. Gox die Auszahlungen an die verschiedenen Gläubiger tätigt, könnte dies einen signifikanten Einfluss auf den BTC-Preis haben. Allerdings sind auch Szenarien denkbar, in denen der ehemalige Handelsplatz nur nach und nach BTC-Überweisungen tätigt, um so einen Bitcoin Crash zu vermeiden.

Gerade Krypto-Neulinge könnten sich in so einer Situation schnell überfordert fühlen, denn die verschiedenen Ereignisse am Markt beeinflussen stark die Krypto-Sphäre. Wer sich davon jedoch nicht abschrecken lassen möchte, sollte ein möglichst breites Wissen über Bitcoin und die Krypto-Welt sammeln. Dies ist unter anderem durch moderne Lernplattformen möglich, die sich auf Blockchain-Technologien und Kryptowährungen spezialisiert haben.

