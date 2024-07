Nach dem zuletzt starken Comeback startet die Zalando-Aktie am Dienstag mit einem Minus in den Handel, was insbesondere auf die Prognosesenkung des Modeunternehmens Hugo Boss zurückzuführen ist. Zalando-Anleger brauchen sich jedoch keine großen Gedanken machen. Auch der Chart sieht weiterhin vielversprechend aus.Am späten Montagabend teilte Hugo Boss mit, dass man nach einem enttäuschenden zweiten Quartal für das laufende Geschäftsjahr die Prognosen ein weiteres Mal senkt. So wurde die anvisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...