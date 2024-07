Der Goldpreis ist aus seiner wochenlangen Konsolidierung ausgebrochen und befindet sich auf dem Weg in Richtung Allzeithoch. Und das, obwohl die chinesische Zentralbank (PBoC) auch im abgelaufenen Monat keine weiteren Käufe getätigt hat. Dennoch bleibt die Edelmetall-Nachfrage hoch - vor allem aus Indien.Die beiden Rohstoffstrategen der australischen Bank ANZ, Soni Kumari und Daniel Hynes, erklärten am Wochenende, dass sie in diesem Jahr mit einer soliden Nachfrage in Indien rechnen, selbst wenn ...

