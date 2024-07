Berlin (ots) -Die gemeinnützige Digitalschwein gUG gibt heute den offiziellen Start ihrer inklusiven Demokratie-Plattform "Digitalschwein"" bekannt. Ziel der Plattform ist eine Stärkung demokratischer Kräfte in unserer Gesellschaft und eine Förderung einer respektvollen Debattenkultur in Zeiten zunehmender Polarisierung.Um dies zu erreichen, werden neue kommunikative Ansätze gewählt. Dazu gehört neben redaktionellen Inhalten ein KI-basierter Generator, der nach Eingabe spezifischer verbaler Verfehlungen im Internet nicht nur Verhaltensempfehlungen gibt, sondern auch konkrete Spendensummen für Organisationen vorschlägt, die sich für eine Stärkung der Demokratie und eine gute digitale Diskussionskultur einsetzen.Zu diesem Zweck ist ein kuratiertes Spendenportal auf der Plattform integriert, das letztlich alle Menschen ansprechen will, die unsere Demokratie unterstützen wollen. Als Adressaten für die Spenden wurden acht Partner-Organisationen ausgesucht, die das gesamte Spektrum des Engagements für Demokratie und Debattenkultur abdecken. In alphabetischer Reihenfolge:Adolf-Bender-Zentrum; Digitale Helden; Das Nettz; hate free, ichbinhier; Mehr Demokratie; Stiftung Zuhören und das Violence Prevention Network."Das Digitalschwein wurde gegründet von einer Gruppe von Demokratie-liebenden Kommunikationsprofis", erklärt Bodo v. Braunmühl, Geschäftsführer der Digitalschwein gUG. "Wir wollen auch diejenigen ansprechen, die sonst weghören, wenn es um Themen wie Zusammenhalt oder Demokratie geht. Dazu brauchen wir einen neuen Ansatz: keine erhobenen Zeigefinger, keine besserwisserische Pädagogik, keine Ausgrenzung. Dafür eine frische, auch humorvolle Sprache, die bei aller Ernsthaftigkeit das Gemeinsame betont. Dieser inklusive, überparteiliche Ansatz hat uns bislang gefehlt."Claudia Nierth, Vorstandssprecherin von "Mehr Demokratie", erklärt stellvertretend für die Partner-Organisationen, warum sie beim Digitalschwein dabei sind: "Wir unterstützen den Gedanken einer inklusiven Demokratie-Plattform und freuen uns über diesen neuen Ansatz zur Stärkung einer respektvoll-zugewandten Debattenkultur."Am 16. Juli 2024 ist die Plattform unter www.digitalschwein.de erreichbar. Eine Expansion in weitere Länder ist geplant.Pressekontakt:Digitalschwein gUGGeschäftsführer Bodo v. Braunmühlkontakt@digitalschwein.deOriginal-Content von: Digitalschwein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175675/5824002