Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Donald Trump wird den Attentatsversuch zu seinen Gunsten nutzen und politischen Profit daraus schlagen, so die Analysten der Helaba.Seine Wahlchancen würden derzeit höher eingeschätzt, tiefe Spuren hätten die Ereignisse an den Finanzmärkten aber nicht hinterlassen. Am Rentenmarkt seien die Kurse nach einer kurzzeitigen Schwächephase wieder gestiegen und auch der Euro könne sich gut behaupten. Derweil habe das Interesse am deutschen Aktienmarkt nachgelassen, während an der Wall Street neue Rekordstände erzielt worden seien. ...

