Die Goldpreis-Entwicklung zeigte in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Dynamik, nachdem sie aus einer längeren Konsolidierungsphase ausgebrochen ist. Diese Bewegung deutet darauf hin, dass der Goldpreis in Richtung eines neuen Allzeithochs strebt. Besonders im Fokus steht dabei die Aktie Gold, deren Wertentwicklungstrend zunehmend an Bedeutung gewinnt.Obwohl die chinesische Zentralbank (PBoC) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...