PARIS (dpa-AFX) - Eine Gewinnwarnung des französischen Rückversicherers Scor hat am Dienstag die Anleger verschreckt. Der Aktienkurs weitete am Vormittag an der Pariser Börse die Verluste immer mehr aus, brach um bis zu fast 30 Prozent ein und markierte den tiefsten Stand seit Ende 2022. Der Börsenwertverlust belief sich auf gut 1,3 Milliarden Euro.

Die Aussagen des Versicherers zum Geschäft mit Lebens-Rückversicherungen im zweiten Quartal implizierten eine Ergebnis-Belastung von 400 Millionen Euro, schrieb Analyst Philip Kett von der US-Bank Jefferies. Im zweiten Halbjahr stünden wohl weitere 100 Millionen Euro an. Erschwerend hinzu komme, dass sich das Management vom Wachstumsziel für das laufende Jahr verabschiedet habe.

Im März und im Mai waren die Scor-Aktien auf über 32 Euro gestiegen, das waren Höchststände seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Anschließend hatten sie fast 30 Prozent verloren und waren Anfang Juli auf ein Tief seit zwölf Monaten gefallen.

Der Kurseinbruch der Scor-Aktien ließ auch die Kurse anderer großer Rückversicherer nicht ganz kalt. Am deutschen Aktienmarkt verloren Munich Re und Hannover Rück jeweils rund 2 Prozent, an der Zürcher Börse büßten Swiss Re 2,5 Prozent ein./bek/mif/jha/

