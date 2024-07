Die Nordex Group hat am 12. Juli 2024 im Bürgerwindpark Janneby in Schleswig-Holstein die weltweit erste Turbine des Typs N175/6.X errichtet. Mit einer überstrichenen Rotorfläche von 24.053 Quadratmetern und einer Nennleistung von bis zu 6,8 MW ist die N175/6.X heute die leistungsstärkste Nordex-Anlage speziell für Mittel- und Schwachwind-Standorte. Das Besondere an der Turbine sind die einteiligen etwa 86 Meter langen Rotorblätter: Sowohl der Rotordurchmesser von 175 Metern als auch das neue Blattdesign tragen maßgeblich zu einer sehr hohen Leistungsfähigkeit gerade bei niedrigen Windgeschwindigkeiten ...

