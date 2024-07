Die meistgehandelten Produkte: Palantir mit Partnerschaft

Viele Anleger im DAX®-Markt zeigen derzeit Zurückhaltung und Skepsis gegenüber dem jüngsten Anstieg. Obwohl der DAX® vor Kurzem dank der Hoffnung auf sinkende Zinsen einen Höchststand erreicht hatte, konnten diese Gewinne nicht langfristig gehalten werden.

Die heutigen Handelsaktivitäten zeigen ein starkes Interesse an Palantir, Gold, Apple, Munich Re und Rheinmetall, was auf positive Unternehmensnachrichten und Marktbewegungen zurückzuführen ist.

Palantir Calls waren besonders gefragt, nachdem das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Cloud-Spezialisten Oracle ankündigte. Gold Calls standen ebenfalls hoch im Kurs, da der Goldpreis aufgrund der jüngsten Andeutungen der US-Notenbank über mögliche Zinssenkungen weiter anstieg?. Apple Calls zeigten ein erhöhtes Handelsvolumen, da das Unternehmen neue Produkteinführungen angekündigt hat, die die Anleger optimistisch stimmen und die Munich Re Calls wurden stark gehandelt, nachdem das Unternehmen solide Halbjahresergebnisse vorgelegt hatte. Zudem waren Long-Positionen auf Rheinmetall gefragt, angesichts des gestiegenen Bedarfs an Verteidigungstechnologie aufgrund geopolitischer Spannungen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Palantir Call HD371W 6,46 28,69 USD 22,02927 USD 4,08 Open End DAX® Put HC6KU2 4,76 18474,00 Punkte 18939,0783 Punkte 45,35 Open End DAX® Put HD68FG 3,28 18474,00 Punkte 18787,6234 Punkte 53,26 Open End Gold Call HD74BW 4,29 2433,73 USD 2388,675837 USD 48,83 Open End DAX® Put HC6VV8 7,71 18474,00 Punkte 19241,1827 Punkte 26,90 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2024; 09:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HC9BS5 1,940 18464,50 Punkte 19000,00 Punkte 84,39 17.09.2024 Apple Call HC7L5A 1,950 234,40 USD 250,00 USD 10,99 18.06.2025 Munich Re Call HD5HJW 2,840 460,95 EUR 440,00 EUR 19,70 18.09.2024 Intruit Call HD4PDJ 10,88 658,33 USD 650,00 USD 5,82 17.12.2025 Lululemon Call HD698N 1,990 283,71 USD 320,00 USD 13,43 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2024; 09:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HC3TKM 8,75 18522,00 16734,9939 Punkte 10 Open End DAX® Long HC8E7T 1,920 18522,00 17850,5583 Punkte 25 Open End DAX® Long HD6SGF 10,45 18522,00 15495,4779 Punkte 6 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 10,19 509,90 343,697733 EUR 3 Open End Amgen Long HD2VE2 14,61 330,29 247,684839 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2024; 09:33 Uhr;

