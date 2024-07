Heftige Gewinnmitnahmen bei Droneshield: Die Aktie des Herstellers von Drohnenjammern verlor am Dienstag in Sydney in der Spitze über 23 Prozent an Wert, in Frankfurt notiert Droneshield mittlerweile "nur" noch mit 15 Prozent im Minus. Der Grund ist ein Bericht des australischen Börsendienstes Capital Brief.Rodney Forrest von Sublime Funds Management spricht in dem Bericht eine klare Warnung aus an die Anleger: "Die Bewertung von Droneshield ist irre. Das ist Hype, es gibt keine fundamentalen Gründe, ...

