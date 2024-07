Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Montag erneut Rekorde gefeiert. Der Leitindex Dow Jones legte nach der Bestmarke vom Freitag noch eine Schippe drauf. Dagegen blieb der technologielastige Nasdaq100 unter seinem vor wenigen Tagen erreichten Höchststand. Die Palantir-Papiere klettern dennoch weiter in die Höhe und stehen vor einer wichtigen Entscheidung.

Den vollständigen Artikel lesen ...