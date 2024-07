Berlin (ots) -Kunst sollte man nicht erklären. Manchmal muss man aber.Die Deutsche Aidshilfe hat letzte Woche zur "Einweihung des ersten Drogenkonsumraums im Freistaat Bayern" am 19.7. in München eingeladen.Aufgrund zahlreicher Rückfragen stellen wir klar: Eine Einweihung findet statt - aber selbstverständlich keine reale Eröffnung eines Drogenkonsumraums, die in Bayern illegal wäre, und kein Drogenkonsum.Bei unserer Veranstaltung handelt es sich um eine politische Performance mit starken Beiträgen zu einem Thema, das immer wieder für heftige Kontroversen sorgt - so auch in diesem Fall direkt nach Versand der Einladung.Die Deutsche Aidshilfe und ihre Partner*innen werden nicht gegen Gesetze verstoßen. Unser Ziel ist, dass sich Gesetze ändern. Genauer: dass eine dringend nötige Rechtsverordnung erlassen wird. Damit möglichst bald an einem anderen Ort ganz legal wirklich ein Drogenkonsumraum eröffnen kann.Warum das eine gute Idee ist, wird unsere Aktion am Freitag verdeutlichen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.Einladung zum Pressetermin vom 12.7.2024 (https://www.presseportal.de/pm/14407/5822013)Pressekontakt:Deutsche AidshilfeHolger Wicht - PressesprecherTel. (030) 69 00 87 - 16presse@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Aidshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14407/5824107