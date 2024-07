Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI in der Eurozone sank im Juni unerwartet von 52,2 auf 50,9 Punkte und verharrte somit gerade eben in der Expansionszone, so die Analysten von Postbank Research.Mit einem Rücksetzer von 47,3 auf 45,8 Punkte habe die Industrie enttäuscht, während der PMI der Dienstleistungen moderat von 53,2 auf 52,8 zurückgefallen sei. ...

