Mehr als eine Million Elektroautos und Plug-in-Hybride wurden im Juni in China verkauft. Konkret waren es laut Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) 1.049.000 der sogenannten New Energy Vehicles - mit BYD weiterhin als größtem Hersteller. Die rund 1,05 Millionen NEV bedeuten einen Zuwachs um 9,8 Prozent im Vergleich zum Mai (955.000 Einheiten) und 30,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat (806.000 New Energy Vehicles). Der ...

