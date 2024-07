Nachdem es in der vergangenen Woche noch so aussah, als ob es für die Porsche-Aktie kein Halten mehr geben würde, kommt es heute zu einer eiskalten Überraschung. Die gesamten Autowerte sind heute ohne jede Nachricht stark unter Druck geraten. Von allen hat es Porsche mit am härtesten getroffen. Diese Marke muss nun halten.Die Porsche-Aktie rutscht heute kurz nach Handelsbeginn um rund vier Prozent ab und gibt damit fast den gesamten Gewinn der Vorwoche wieder ab. Zudem droht sie wieder unter die ...

