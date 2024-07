© Foto: Bernd Weißbrod - dpa



Der Modehändler muss nach einem schwachen zweiten Quartal seine Jahresprognose erheblich nach unten korrigieren. Die Aktie geht am Dienstag mit einem Minus von fast 10 Prozent baden.Viel zu lachen gab es zuletzt ohnehin nicht für Aktionäre von Hugo Boss. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Kurs glatt halbiert. Am Montagabend folgte dann der nächste Hammer: Der Modehändler senkt nach einem enttäuschenden zweiten Quartal seine Jahresprgonose. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) litten unter der zurückhaltenden Kauflaune der Kunden und einem enttäuschenden Abschneiden in Asien, teilte Hugo Boss mit. Vorstandschef Daniel Grieder äußerte sich besorgt: "Wir befinden uns in einer Phase …