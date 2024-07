TRADE, WAS DU SIEHST! Trading-Tipps für Einsteiger vom Experten Stefan Salomon YouTube Tutorial

Das Motto "Trade, was Du siehst" klingt simpel, aber ist es das auch?!

Zumindest EINFACH sollte der Handel an der Börse und den Finanzmärkten sein, keep it simple.In diesem Video-Tutorial erläutert Experte und Daytrader Stefan Salomon, wie er die Märkte und die täglichen Herausforderungen an der Börse angeht.