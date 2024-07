Nach ihrer Mega-Kursrallye im März und im April ist die Canopy Growth-Aktie (WKN: A140QA) im Mai und im Juni ordentlich an der Börse abgetaucht. Doch am gestrigen Montag sprang das Papier des Cannabisunternehmens um fast +10% in die Höhe. Was hat dieser Kurssprung denn mit Donald Trump zu tun? Das ist Trumps Running Mate Auf den ersten Blick scheint es rein gar keinen Zusammenhang zwischen dem Präsidentschaftsbewerber der Republikaner und der Cannabis-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...