Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank meldet für das erste Halbjahr 2024 einen deutlichen Gewinnanstieg. Vorläufigen Zahlen zufolge hat das Unternehmen einen Halbjahresgewinn von 1,4 Millionen Euro erzielt nach 0,08 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis in der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken ist von 0,62 Millionen Euro auf 3,08 Millionen Euro gestiegen. Basis hierfür ist ein Anstieg des Handelsergebnisses bei mwb fairtrade von 10,5 Millionen Euro auf 14 Millionen Euro. Der Provisionsüberschuss ist leicht auf 1,6 Millionen Euro gefallen. Beim Personalaufwand meldet das Unternehmen aus Gräfeling einen Anstieg von 3,83 Millionen Euro auf 4,63 Millionen Euro und bei den anderen Verwaltungsaufwendungen von 7,39 Millionen Euro auf 7,89 Millionen Euro. Eine konkrete Prognose legt mwb fairtrade nicht vor. Unter anderem mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Risiken und die Inflation sei die Entwicklung des Börsengeschehens nicht vorhersehbar, so das Unternehmen. Daher sei das Halbjahresergebnis "nicht für eine Prognose über den Verlauf des Gesamtjahres 2024 geeignet", so mwb. Die mwb fairtrade Aktie notiert im Tradegate-Handel am Dienstag bei 3,97 Euro mit 3,66 Prozent im Plus.