Die Papiere von Getränkehersteller Celsius sind am Montag auf ein neues Tief gefallen. Damit setzt sich der Absturz der 6.000-Prozent-Aktie fort.Die Aktie von Celsius Holdings, einem Hersteller für Erfrischungsgetränke, die sich an ein gesundheitsbewusstes und kaufkräftiges Publikum richten, ist einer der weniger bekannten Börsenstars der vergangenen Jahre. Künstliche Intelligenz? Teure Erfrischungsgetränke! Auf der Spitze des Höhenfluges verzeichneten die Anteile Kursgewinne von über 6.000 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Eine Performance, die sogar die von KI-Überflieger Nvidia (+2.970 Prozent) hinter sich lässt. Seit einigen Wochen läuft für Celsius aber nicht mehr viel zusammen. …