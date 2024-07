Delitzsch, den 16. Juli 2024 (ots) -Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, informiert sich am 23. Juli 2024 über Auftrag und Fähigkeiten der Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeitenden der Unteroffizierschule des Heeres (USH) in Delitzsch.Die zentrale Ausbildungsstätte leistet mit elf verschiedenen Lehrgängen die Ausbildung von Unteroffizier- und Feldwebelanwärtern sowie Unteroffizieren mit Portepee (Feldwebeln). Die Lehrgangsteilnehmer und -teilnehmerinnen kommen aus den Bereichen Heer, Streitkräftebasis sowie Cyber- und Informationsraum.Die USH bereitet den militärischen Führungskräftenachwuchs auf die Aufgaben der Landes- und Bündnisverteidigung vor. Um im multinationalen Rahmen eingesetzt werden zu können, findet hier auch die Sprachausbildung Englisch statt. Im Rahmen des lebenslangen Lernens werden Zeit- und Berufssoldaten der Laufbahn der Unteroffiziere an der USH regelmäßig aus- und weitergebildet.Neben der Begrüßung und Einweisung in die Aufgaben der Unteroffiziersschule nimmt der Bundesminister an einzelnen Abschnitten der Ausbildung teil. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen jedoch vor allem Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Donnerstag, den 18. Juli 2024, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle des Ausbildungskommandos Leipzig.Termin: Dienstag, 23. Juli 2024, um 8:30 UhrAdresse: Feldwebel-Boldt-Kaserne, Feldwebel-Boldt-Str. 1, 04509 DelitzschAnsprechpartner und Akkreditierung:Ausbildungskommando PressestelleTelefon: +49 (0) 3415953191Fax: +49 (0) 3341 / 5818 - 3109E-Mail: AusbKdoPressestelle@bundeswehr.orgAnmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Anmeldeformular bisDonnerstag, den 18. Juli 2024, 12 UhrAblauf:bis8:30 Uhr Eintreffen Medienvertretende8:30 Uhr Einweisung in das Presseprogramm (inkl. Überprüfung der mitgeführten Technik)9 Uhr Beginn des Presseprogramms/ Eintreffen des Bundesministers der Verteidigung, Begrüßung durch den Kommandeur USH, Oberst Axel Hermeling9:05 Uhr Führungsgespräch mit Kommandeur USH (Bildpunkt zu Gesprächsbeginn)9:25 Uhr Teilnahme an Ausbildungsabschnitten: Sportausbildung, Klettergarten, Englischausbildung10:20 Uhr Gesprächsrunde Bundesminister der Verteidigung mit Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der USH (Bildpunkt zu Gesprächsbeginn)10:25 Uhr Parallelprogramm Medienvertretende: Lehrvorführung Ausbildung im Virtual Battle Space/Pressearbeitszeit11:20 Uhr Statement Bundesminister der Verteidigung danach Ende des PresseprogrammsHinweis für die Medien:- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Eine Anmeldung/Akkreditierung bedeutetet keine Zusage.- Wir bestätigen Ihnen die Teilnahme.- Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.- Dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen.Pressekontakt:Ausbildungskommando PressestelleTelefon: +49 (0) 3415953191Fax: +49 (0) 3341 / 5818 - 3109E-Mail: AusbKdoPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5824206