Deutsche Rohstoff: "Produktion im Rahmen der Planung"

Deutsche Rohstoff meldet für die erste Jahreshälfte 2024 eine Produktion von rund 14.800 Barrel Ölequivalent pro Tag (BOEPD), davon rund 58 Prozent Öl. "Damit liegt die Produktion im Rahmen der im April veröffentlichten Planung", so das Rohstoff-Unternehmen aus Mannheim am Dienstag. Die Gesellschaft stellt für das Gesamtjahr 2024 eine Produktion in Höhe von 14.700 bis 15.700 BOEPD in Aussicht. In der zweiten Jahreshälfte 2024 wolle man allerdings eine höhere Produktion erreichen als in der ersten Hälfte des Jahres, so Deutsche Rohstoff. Aktuelle Bohrungen des Unternehmen "bewegen sich bisher insgesamt im Rahmen der erwarteten Zeitplanung und Kosten und zeigen einen sehr positiven Kostentrend auf", heißt es. Die Deutsche Rohstoff Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag bei 39,00 Euro mit 1,04 Prozent im Plus.