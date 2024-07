Die Aktien der beiden Windkraftanlagerbauer Nordex und Vestas kommen in diesen Tagen nicht so recht in die Gänge. Bei Nordex ist der zuletzt zu beobachtende Erholungsversuch ins Stocken geraten. Sollten sich die Gewinnmitnahmen manifestieren, könnte es noch einmal eng werden für Nordex. Sogar noch etwas bedrohlicher ist die aktuelle charttechnische Konstellation bei Vestas.Vestas - Weitere Abgaben drohen Das vorerst letzte Aufbäumen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...